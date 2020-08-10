Церква, настоятель якої привітав Путіна, вийшла з Московського патріархату



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Віряни церкви, священник якої привітав Путіна, хочуть змінити парафію

94% представників парафії висловились за перехід до Помісної церкви

В селі Галинівська Володимир-Волинського району Волинської області віряни вирішили, що переходять до Помісної Української православної церкви. Причина - священник їхньої церкви привітав з днем ангела лідера країни-агресора Володимира Путіна. Про це повідомляє ТСН. Зокрема, більше 90% вірян висловились за вихід з Московського патріархату.

Отуць Шаран стверджує, що привітав Путіна випадково

Нагадаємо, привітання із побажаннями здоров’я, терпіння та довгих років життя російському президенту Путіну з‘явилося на сторінці священника УПЦ МП Олексія Шарана на день Володимира. Місцеві журналісти встигли зробили скрін, а через тиждень отець пояснив, що зробив це випадково.

Шаран зазначив, що помилково в розсилання потрапив Путін і після підказки друзів, пост він видалив.

Священник вибачився за свій пост

Селяни після того, як дізналися про привітання президенту країни-агресора, повісили на церкву замок. Однак на другий день, кажуть селяни, зняти його їх заставила поліція.

Олексій Шаран править у церкві більше десяти років. Думки про нього різняться: одні засуджують, інші підтримують і кажуть, що все – наклеп. Тепер церковні баталії в селі – на кожному кроці.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», священника Московської церкви в Україні з Володимира-Волинського Олексія Шарана внесли в базу даних неурядової організації «Миротворець», що збирає інформацію про осіб, які вчинили злочин проти національної безпеки України та миру. Як зазначають на сайті організації, Шаран Олексій Олексійович сприяє російським окупантам та брав участь у пропагандистських заходах Росії (країни-агресора).