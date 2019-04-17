Понад 130 тисяч правоохоронців чергуватимуть під час другого туру виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також на виборах працюватимуть 7 тисяч 500 бійців Національної гвардії, а також 39 тисяч співробітників ДСНС і близько двох тисяч одиниць техніки, в тому числі 10 повітряних суден

Поліцейськими будуть враховані та виправлені всі недоліки, які були виявлені під час роботи у день голосування 31 березня, - Князєв

Понад 130 тисяч правоохоронців охоронятимуть правопорядок під час другого туру виборів президента України. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час наради, повідомляє прес-служба МВС.

«Всі підрозділи МВС перейшли на посилений варіант несення служби. З 18 квітня будуть взяті під охорону виборчі дільниці. Відбулися деякі зміни щодо кількості залученого особового складу. Всього до охорони громадського порядку під час другого туру виборів буде залучено 133 тис. 259 особового складу підрозділів МВС», - сказав він.

За його словами, МВС робить все, щоб другий тур виборів відбувся законно та безпечно.

У свою чергу голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що поліцейськими будуть враховані та виправлені всі недоліки, які були виявлені під час роботи у день голосування 31 березня.

Згідно з повідомленням, для забезпечення правопорядку та безпеки під час другого туру виборів планується залучити понад 72 тис. поліцейських. Працівники поліції здійснюватимуть охорону порядку в день голосування та під час підрахунку голосів. Кожен працівник поліції буде мати можливість проголосувати.

Крім того, залучатимуться 7 тисяч 500 бійців Національної гвардії, а також 39 тисяч співробітників ДСНС і близько двох тисяч одиниць техніки, в тому числі 10 повітряних суден.

Також для несення служби призначається понад 3000 нарядів Державної прикордонної служби - близько 8 тис. прикордонників. Додатково для недопущення провокацій буде посилено контроль на кордоні.

У посиленому режимі також працюватиме Державна міграційна служба: «Всі підрозділи ДМС будуть працювати і 20, і 21 квітня, щоб громадяни могли отримати замовлені документи та проголосувати», - сказав голова ДМС Максим Соколюк.

Яровий зауважив, що упродовж підготовки до другого туру виборів зафіксовано 976 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Відкрито 66 кримінальних проваджень. Складено 42 адміністративних протоколів. Загалом від початку виборчого процесу, до поліції надійшло 8830 повідомлень, пов’язаних з виборами, відкрито 378 кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.