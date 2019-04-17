Кропивницький. Як «зеленіють» місцеві еліти

Рекламний банер приєднатися до «Зе! Команди» на фоні театру імені Марка Кропивницького в обласному центрі

«Зе! Команда» у Кропивницькому: вінегрет з колишніх регіоналів і порошенківців

Всього лише за кілька днів Україна обере собі президента. Як свідчать останні соціологічні опитування, доля крісла глави держави майже вирішена. Володимир Зеленський перед другим туром голосування суттєво випереджає свого опонента Петра Порошенка.

При цьому виборець, готовий обрати Зеленського, не знає ні його як політика, адже кандидату вдалось провести повністю віртуальну кампанію, ні його команду. Навіть прихильники Володимира визнають, що купують кота у мішку, сподіваючись «гірше вже точно не буде».

«Главком» раніше знайомив своїх читачів з людьми, які увійшли до команди кандидата на початку його компанії. Про це можна прочитати тут: Ліга сміху. З кого складається команда Зеленського (Досьє). Але за час кампанії багато чого змінилось. Впевнені результати кандидата у першому турі надихнули багатьох місцевих політиків і вони почали пропонувати співпрацю «Зе! Команді».

Наприклад, на Facebook сторінці «Зе! Команди» Кропивницького користувачі у коментарях прямо просять опублікувати імена людей, які входять до міської команди кандидата у президенти, аби сконтактувати. Але відповідей не отримують. І ось чому…

«Главком» на прикладі Кропивницького вивчав принципи кадрової політики Зеленського. З кого формується команда політика, який може очолити країну, але досі не мав своїх структур на місцях. З огляду на те, що до повноважень президента належать призначення голів державних адміністрацій, цілком можливо, що саме людей, які нині увійшли до «Зе!Команди» ми побачимо на ключових посадах і на Кіровоградщині, і в Україні.

Чому «Зе! Команда» змінила свого представника у Кропивницькому

Сьогодні у Кропивницькому Зеленського представляють і вчорашні регіонали, і представники нинішніх провладних сил. Всі вони активно шукають собі місце під сонцем: хтось вже працює на «Зе» відкрито, хтось ще намагається приховати таке співробітництво.

Почалась історія «Зе! Команди» на Кіровоградщині, як і по всій країні, узимку. На старті кампанії на своїй сторінці у Facebook штаб Зеленського оголосив: представником кандидата у Кропивницькому став Ігор Спінул. Зеленський навіть встиг опублікувати спільне фото зі Спінулом. Але в одній команді разом вони затрималися зовсім ненадовго.

Ігор Спінул та Володимир Зеленський

У лютому пан Спінул повідомив, що через дуже сильну зайнятість, зокрема у… хореографічному ансамблі «Конвалія», який він очолює, не зможе працювати у команді Зеленського. До того ж, поділився Спінул з «Главкомом», у нього хвора матір, а це заважало б повноцінній роботі на політичній ниві.

Джерела «Главкома» у місцевих політичних колах мають іншу версію швидкого розриву. Справжньою причиною заміни представника «Зе! Команди» у Кропивницькому могла стати неоднозначна репутація і «регіональне» минуле Ігоря Спінула. У часи президента Януковича Спінул був членом «Партії регіонів», а у 2012 році став фігурантом гучного скандалу, який потрапив навіть на центральні телеканали. Ігор Спінул несподівано очолив місцевий театр імені Марка Кропивницького. Новий керівник демонстративно спілкувався російською з колективом легендарного першого українського професійного театру і заявив, що цензуруватиме навіть різдвяний вертеп, із яким театр виступав на той час уже шість років. І тоді, і зараз Спінула пов’язують із колишнім главою Кіровоградської ОДА часів Януковича Сергієм Ларіним. Нині він є членом Опоблоку в парламенті. Саме з подачі Ларіна і відбулося свого часу призначення Спінула тимчасовим виконувачем обов’язків керівника театру. У вересні 2012-го в результаті проведення конкурсу директором театру став Володимир Єфімов.

Вірогідно, команда Володимира Зеленського перестрахувалася і швидко змінила представника в обласному центрі, адже узимку перевага «Зе»-кандидата над опонентами не виглядала ще такою очевидною, як зараз, і ніхто не хотів втрачати підтримку на рівному місці.

Зеленського представляє редактор жіночого журналу

Новим керівником «Зе! Команди» Кропивницького стала Ліка Кожа, головний редактор місцевого журналу «Ланруж», який видає медіагрупа «Весь Кіровоград». У відкритих джерелах про Кожу інформації дуже мало. Відомо, що вона займається видавничою справою, і досі до політики не мала ніякого стосунку. У місцевих є підозра, що за керівником кропивницької «Зе! Команди» стоять впливовіші люди. Наприклад, засновник згаданої медіа-групи, політтехнолог і колишній депутат Олександр Дануца. А він тепер очолює обласну «Зе! Команду». Свого часу Дануца називав себе соратником Віктора Ющенка, очолював штаб «Нашої України», потім вступив до лав «Сильної України» Сергія Тігіпка, висувався і на парламентських виборах від політичної сили колишньої регіоналки Наталії Королевської. «Мабуть, це Олександр Дануца порадив обрати представником Ліку Кожу», - не виключає і Ігор Спінул.

Очільник фракції БПП у міськраді Кропивницького Ігор Волков, колишній соратник регіоналки Наталії Королевської Олександр Дануца та нардеп і очільник Кіровоградського обласного осередку БПП Костянтин Яриніч. Фото: persha.kr.ua

Порошенківці за Зе?

Цікаво й те, що на сайті обласної організації «БПП-Солідарність» Дануца значиться заступником голови регіонального відділення партії. Але свою причетність до політичної сили Порошенка Олександр заперечує. В коментарі «Главкому» він зазначив, що ніколи не обіймав цієї посади, натомість був главою міської організації БПП у Кропивницькому. Але і це в минулому: восени 2018-го він написав заяву про складання повноважень. Дануца не приховує, що під час нинішніх президентських перегонів підтримує Володимира Зеленського.

Між тим у політичних колах Кропивницького Олександра Дануцу тісно пов’язують з нардепом Костянтином Яринічем, за сумісництвом очільником Кіровоградського обласного осередку БПП. Цим і пояснюються високі партійні посади Дануци у місцевій БПП.

Тепер депутат Яриніч спростовує співробітництво з лідером обласної «Зе!Команди». Мовляв, Дануца пішов своєю дорогою і стосунку до БПП тепер не має. Костянтин Яриніч попри свою належність до БПП і сам давав підстави сумніватися у лояльності до президента та його політичної сили. Останній з прикладів - перейменування Кіровограда та області. Фракція у парламенті підтримує цю ініціативу, а от Яриніч ні. Депутат є прихильником імперської назви Єлисаветград, він також не поділяє наміру перейменувати область на Кропивницьку. Той факт, що депутат є мажоритарником дозволяє йому певне вільнодумство: місцеве населення теж не дуже схвально сприйняло перейменування, а оскільки парламентські вибори не за горами, Яринічу доводиться думати про політичне майбутнє.

Заяви про те, що дороги Яриніча і Дануци розійшлись, розбиваються ще об один факт. Зранку 1 квітня, відразу після першого туру, нардепа бачили разом із Олександром Дануцею і ще з одним із лідерів БПП, очільником фракції владної партії у міськраді Ігорем Волковим. Окрім того, Яриніч нині дуже обережний у публічних висловлюваннях у соцмережах. Агітацію за Петра Порошенка, як багато його колег з фракції, він не веде. У чи не єдиній публікації у Facebook, яка стосується виборів, він пише про те, що 31 березня проголосував «за цивілізаційний вибір».

Сам політик категорично заперечує «Главкому», що виборці побачать його у таборі Володимира Зеленського чи партії «Слуга народу». «Тут більше видумок. Вже давно мене хотіли замішати в цю історію (пов’язати з підтримкою Володимира Зеленського). Багато є фотографій, на яких я, нібито, фінансую все. Це робота, яка проводиться нашими опонентами для того, щоб показати, що я – людина нестійка, не маю свого бачення, хитаюся, хочу всістися на кілька стільців одночасно», - коментує Яриніч.

Слід колишніх регіоналів

Джерела «Главкому» у місцевому осередку БПП переконують, що справжньою опорою Зеленського в місті мають всі шанси стати екс-регіонали. І Ігор Спінул, про якого йшлося вище, просто відійшов у тінь. «Для людей «витягнули» Ліку Кожу», - розповідає джерело, звертаючи увагу на те, що ім’я Спінула досі висить на веб-сторінці «Зе!Команди».

Місцеві ЗМІ також пов’язують представників «Зе! Команди» на Кіровоградщині з колишнім депутатом облради від «Партії регіонів», власником «Гідросила Груп» Павлом Штутманом, якого у свою чергу відносять до групи впливу Фірташа-Льовочкіна. «Штутман восени фінансуватиме кампанію Яриніча, з ким би той не йшов до парламенту», - розповідає співрозмовник «Главкома» із БПП, обізнаний у політичних розкладах у Кіровоградській області. Цікава деталь: вищезгаданий діючий депутат від БПП Ігор Волков, який також був помічений на зустрічі з представниками Зе на Кіровоградщині, також має «регіональне» минуле. Але він відмовився коментувати «Главкому» питання виборів.

Михайло Глуховський, «Главком»