Порошенко сьогодні виступить на «Суспільному». Зеленський не прийде
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На запрошення НСТУ прийти на публічну дискусію відгукнувся лише Порошенко
«Суспільне телебачення» запросило кандидатів в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на публічну дискусію 17 квітня о 14:00. Однак відгукнувся на запрошення лише чинний глава держави.
Про це повідомляє прес-служба Національної суспільної телерадіокомпанії України.
Зазначається, що у середу відбудеться публічна дискусія представників позапартійної ініціативи Виборча Рада UA та коаліції громадських організацій Реанімаційного пакету реформ з кандидатом в президенти Петром Порошенком.
Дискусія проводитиметься на основі наступних блоків питань, які випливають із конституційних повноважень президента України та хвилюють виборців:
- 1. Стратегія безпекової та оборонної політики України, бачення її реалізації.
- 2. Стратегія зовнішньої політики України, завдання президента в її реалізації.
- 3. Бачення шляхів економічного розвитку України та викорінення економічних й інституційних передумов корупції.
- 4. Роль президента у конституційній моделі влади та здійснення ним своїх повноважень.
- 5. Гуманітарна політика: роль президента в зміцненні національної консолідації країни.
У дискусії візьмуть участь експерти ініціативи Виборча Рада UA та коаліції громадських організацій Реанімаційного пакету реформ.
Раніше повідомлялося, що Зеленський повідомив про початок розповсюдження безкоштовних квитків на дебати кандидатів у президенти, які мають відбутися 19 квітня на НСК «Олімпійський».
Напередодні Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням.