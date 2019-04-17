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    Порошенко сьогодні виступить на «Суспільному». Зеленський не прийде

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    Публічна дискусія на Суспільному розпочнеться о 14 годині - Порошенко сьогодні виступить на «Суспільному». Зеленський не прийде
    Публічна дискусія на Суспільному розпочнеться о 14 годині

    На запрошення НСТУ прийти на публічну дискусію відгукнувся лише Порошенко

    «Суспільне телебачення» запросило кандидатів в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на публічну дискусію 17 квітня о 14:00. Однак відгукнувся на запрошення лише чинний глава держави.

    Про це повідомляє прес-служба Національної суспільної телерадіокомпанії України.

    Зазначається, що у середу відбудеться публічна дискусія представників позапартійної ініціативи Виборча Рада UA та коаліції громадських організацій Реанімаційного пакету реформ з кандидатом в президенти Петром Порошенком.

    Дискусія проводитиметься на основі наступних блоків питань, які випливають із конституційних повноважень президента України та хвилюють виборців:

    • 1. Стратегія безпекової та оборонної політики України, бачення її реалізації.
    • 2. Стратегія зовнішньої політики України, завдання президента в її реалізації.
    • 3. Бачення шляхів економічного розвитку України та викорінення економічних й інституційних передумов корупції.
    • 4. Роль президента у конституційній моделі влади та здійснення ним своїх повноважень.
    • 5. Гуманітарна політика: роль президента в зміцненні національної консолідації країни.

    У дискусії візьмуть участь експерти ініціативи Виборча Рада UA та коаліції громадських організацій Реанімаційного пакету реформ.

    Раніше повідомлялося, що  Зеленський повідомив про початок розповсюдження безкоштовних квитків на дебати кандидатів у президенти, які мають відбутися 19 квітня на НСК «Олімпійський».

    Напередодні Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням.

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