Полякова не буде виступати перед дебатами на «Олімпійському» - продюсер співачки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«У ці дні Оля перебуває на гастролях», - розповів продюсер Полякової Михайло Ясинський

Продюсер співачки підкреслив, що Полякова «в жодній агітаційній акції за кандидатів в президенти участі не бере»

Продюсер української співачки Ольги Полякової Михайло Ясинський спростував інформацію про те, що виконавиця виступатиме на концерті перед дебатами кандидатів у президенти України на НСК «Олімпійський» 19 квітня.

«Здивований цією новиною. У ці дні Оля перебуває на гастролях. В рамках її туру шоу «Королева ночі» відбудеться в Льодовому палаці Сєверодонецька на 5 тис. глядачів, а також буде корпоратив в Запоріжжі. 19 квітня вона в дорозі», - розповів Ясинський в коментарі виданню «Гордон».

Продюсер співачки підкреслив, що Полякова «щиро підтримує прагнення суспільства до чесних виборів, і в жодній агітаційній акції за кандидатів в президенти участі не бере».

Як відомо, 16 квітня громадянська мережа «Опора» повідомила, що в Голованівському районі Кіровоградської області представники кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського пропонують громадянам безкоштовно відвідати концерт у Києві перед дебатами.

За інформацією активістів, людей закликають отримати безкоштовні квитки на концерт «популярних зірок української естради» і зареєструватися на безкоштовну поїздку до Києва на цей концерт. В «Опорі» відзначили, що серед артистів, які повинні виступити на концерті, - Ольга Полякова та Dzidzio.

Раніше повідомлялося, що «Суспільне телебачення» запросило кандидатів в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на публічну дискусію 17 квітня о 14:00.