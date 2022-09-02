Породілля із Маріуполя, фото якої облетіло увесь світ, тепер знущається над «азовцями»

Жінка, яка раніше постраждала від російської ракетної атаки по Маріуполю, тепер співпрацює з окупантами

Маріанна Вишемирська, яка, будучи вагітною, постраждала під час бомбардування росіянами пологового будинку у Маріуполі, зараз публікує у своїх соцмережах проросійські дописи та бере участь у пропагандистських кампаніях окупантів.

Зокрема, наприкінці серпня жінка оприлюднила на своєму Telegram-каналі низку записів розмов із полоненими українськими військовослужбовцями полку «Азов». Вони були оборонцями Маріуполя та перебували на заводі «Азовсталь», звідки і потрапили у російський полон. На відео видно, що «азовці» виснажені та зморені голодом.

Вишемирська ж хвалить донецьких лікарів, які надали допомогу пораненим українським військовим та запевняє, що вони «змінили свою думку до того, що відбувається». Також у пропагандистському відео жінка всіляко намагається нав'язати українцям думку, що у кривавій війні винен не диктатор Володимир Путін, а українська влада, яка відмовляється підкорюватися загарбникам.

1 вересня Вишемирська розмістила у своїх соцмережах низку дописів про початок навчального року в окупованому Маріуполі. Жінка відвідала одну зі шкіл міста та роздавала дітям повітряні кульки у кольорах прапора Росії.

Жінка оприлюднила у своєму Telegram-каналі допис про початок навчального року, яке вона проілюструвала своїм фото з двома дівчатками-першокласницями. Вишемирська у дописі особливо відзначила, що дівчата нібито «вихвалялися подарунками, подарованими школою на День знань» і «мали дуже щасливий вигляд».

«І я ставала щасливішою разом із ними, дивлячись на мирний Маріуполь, де діти йдуть до школи, гуляють вулицею, займаються спортом, а не сидять у підвалах. Дуже шкода, що так поки що далеко не скрізь. На жаль, у Донецьку діти так і не пішли до школи 1 вересня через небезпеку обстрілу. Тому моє найголовніше побажання зараз – це мирне небо для кожної дитини. Ну і звісно ще раз вітаю всіх із Днем знань», – зазначила жінка у своєму дописі, не згадавши, що значна частина школярів на підконтрольній Україні території також не змогли повернутися за парти через загрозу атак з боку Росії.

Вишемирська також розповіла про свою співпрацю з відомою проросійською журналісткою Оленою Березовською. Свого часу вона входила до журналістського пулу президента України Віктора Януковича, її відносини з експрезидентом ЗМІ описували як близькі.

З червня 2014 по травень 2016 Березовська працювала головним редактором російського державного інтернет-видання «Украина.ру», відкритого російським державним інформаційним агентством «Росія сьогодні». Вона є авторковю низки антиукраїнських пропагандистських фільмів.

У вересні 2015 року Березовська потрапила до списку санкцій України. У травні 2017 року постановою РНБО їй було заборонено в'їзд на Україну та накладено арешт на її майно.

Також наприкінці липня Вишемирська оприлюднила у своєму Instagram допис про загиблих «дітей Донбасу», повторюючи штампи російської пропаганди та ігноруючи той факт, що внаслідок російських обстрілів гинуть діти по всій Україні.

Як відомо, у березні 2022 року фотографії Маріанни Вишемирської – вагітної жінки, яка отримала поранення внаслідок російського ракетного удару по пологовому будинку, облетіли весь світ. Проте російські пропагандистські ЗМІ одностайно заявляли, що ці кадри є постановкою за участю моделі. Згодом жінка почала давати інтерв’ю російським пропагандистам, у яких виправдовувала атаку на пологовий будинок у Маріуполі тим, що у сусідньому корпусі лікарні, нібито, перебувати українські військові.

Нагадаємо, раніше російська артистка та прихильниця Путіна Надія Бабкіна навідалася до окупованого Маріуполя. Вона вирішила заспівати для людей та навіть посміла виконувати українські народні пісні. Під час візиту до Маріуполя пропагандистка зробила фото на тлі вщент зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру. На цинічному знімку Бабкіна позувала разом зі своїм колективом.

Також повідомлялося, що трупа Маріупольського драматичного театру, який розбомбили окупанти, їде з виставами в тур до Росії.