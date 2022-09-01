Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  

У Драмтеатрі окупанти вбили кілька сотень українців

Поки в зруйнованому та загарбаному рашистами Маріуполі місцеві жителі влаштували голодний бунт через важку гуманітарну ситуацію, прихильниця Путіна Надія Бабкіна навідалася до окупованого Росією міста. Вона вирішила заспівати для людей та навіть посміла виконувати українські народні пісні. Під час візиту до Маріуполя пропагандистка зробила фото на тлі вщент зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру. На цинічному знімку Бабкіна позувала разом зі своїм колективом.

Сама ж фанатка кремлівського диктатора заявила, що українці в окупованому Маріуполі «приймали її із захопленням», а в неї «стояв клубок у горлі».

Відомо, що разом зі своїм ансамблем путіністка Бабкіна має намір відвідати більшість окупованих міст на Донбасі. Вона вже встигла побувати у Луганську, де їй знову вистачило нахабства виконувати українські пісні.

Надія Бабкіна – російська народна та естрадна співачка, а також членкиня партії «Єдина Росія» з 2001 року. 11 березня 2014 року підтримала російську агресію в Криму. у 2017 році Мінкульт вніс артистку до переліку людей, які загрожують національній безпеці України.

На Драмтеатр скинув бомбу російський літак, там загинуло приблизно 300 людей, що ховалися від російських снарядів.

На початку серпня американський актор Стівен Сігал, який має російське громадянство, також продемонстував свою позицію стосовно агресії РФ проти України. Він приїхав в Оленівку Донецької області, де армія РФ жорстоко вбила українських військовополонених.

Як відомо, рашистські будівельники взялися до відновлення зруйнованого окупантами маріупольського Драмтеатру, але працювати без хлору не можуть. Адже під завалами залишають тіла сотень маріупольців, які загинули під час бомбардування, трупи почали розкладатися.