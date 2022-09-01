1 вересня у Маріуполі: на вході до школи загарбники перевіряють дитячі рюкзаки (фото)

Людей біля школи майже немає

У тимчасово окупованому Маріуполі в школі №41, де загарбники не спромоглися навіть засклити вибиті шибки, військові взяли в кільце будівлю і перевіряють на вході дитячі рюкзаки. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Прямо зараз. Так виглядає початок навчального процесу в школі 41. Будівлю та вхід очеплено військовими. На вході перевіряють всіх, навіть дитячі рюкзаки. Людей майже немає. Як і ремонту – розбиті вікна затягнуті плівкою», – написав радник мера.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до учнів у День знань – 1 вересня і наголосив, що попри війну, важливо, що навчальний рік таки розпочався.

Як повідомлялося, рашистські будівельники приступили до відновлення зруйнованого окупантами маріупольського Драмтеатру, але працювати без хлору не можуть. Адже під завалами залишають тіла сотень маріупольців, які загинули під час бомбардування, трупи почали розкладатися.