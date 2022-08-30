Трупа зруйнованого драмтеатру Маріуполя їде з гастролями до РФ

Андрющенко: «Немає цензурних слів для коментаря»

Трупа Маріупольського драматичного театру, який розбомбили окупанти, їде з виставами в тур до Росії. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Дно дна. Трупа Маріупольського драмтеатру, що досі планують вистави на кістках маріупольців, планують тур по Росії», – йдеться в повідомленні.

Організатором туру по РФ є «Росконцерт».

«Немає цензурних слів та людяності для коментаря та побажання», – додав Андрющенко.

Нагадаємо, 16 березня російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».. Дослідники також проаналізували супутникові знімки та дані радарів, зроблені безпосередньо перед атакою та одразу після неї; верифікували фото- та відеоматеріали з архівів свідків та соціальних мереж, дослідили два комплекти архітектурних планів театру.

У червні розслідування показало, що окупанти скинули на маріупольський драмтеатр дві півтонні бомби.