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Заливають трупи бетоном: окупанти приступили до ремонту Драмтеатру у Маріуполі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заливають трупи бетоном: окупанти приступили до ремонту Драмтеатру у Маріуполі
Рашисти наказали будівельникам не піднімати галасу й не витягувати трупи
фото з відкритих джерел

Трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки

Рашистські будівельники приступили до відновлення зруйнованого окупантами маріупольського Драмтеатру, але працювати без хлору не можуть. Адже під завалами залишають тіла сотень маріупольців, які загинули під час бомбардування, трупи почали розкладатися. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Окупанти в маріупольському драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки.

«Тиждень кукуїмо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів (у будівлі - ред.), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи – сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону», – про це повідомляють місцеві мешканці на правах повної анонімності, остерігаючись за власне життя.

За їх словами, будівельникам наказали не піднімати галасу й не витягувати трупи, а «тихо бетонувати».

Як повідомлялося, трупа зруйнованого драмтеатру Маріуполя їде з гастролями до РФ.

Нагадаємо, 16 березня російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти». Дослідники також проаналізували супутникові знімки та дані радарів, зроблені безпосередньо перед атакою та одразу після неї; верифікували фото- та відеоматеріали з архівів свідків та соціальних мереж, дослідили два комплекти архітектурних планів театру.

Теги: Маріуполь війна окупація

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