Порошенка намагаються зняти з виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Партія «Європейська Солідарність» розцінює намір зняття з виборів її лідера Петра Порошенка як елемент тиску на політичну силу

Позов шитий білими нитками, і очевидно, що він не має жодних правових перспектив, - преслужба «Європейської Солідарності»

Шостий Апеляційний адміністративний суд Києва розглянув позов проти лідера партії «Європейська Солідарність» з вимогою зняти Петра Порошенка з реєстрації нібито за порушення порядку ведення передвиборної агітації. Про це йдеться на партійному сайті.

Зазначається, що справу передано на розгляд Окружного адміністративного суду міста Києва.

«Позов шитий білими нитками, і нам очевидно, що він не має жодних правових перспектив. Його можна було би розглядати як курйоз в ряду перешкод, які створюють «Європейській Солідарності» протягом усієї виборчої кампанії правоохоронні органи та «кремлівські агенти» через абсурдні заяви та необґрунтовані претензії», - пишуть у пресслужбі партії і водночас наголошують, що всі добре знають «скандальну репутацію Окружного адміністративного суду міста Києва та його голови – Павла Вовка».

У «Європейській Солідаронсті» стверджують, що уникнувши в незаконний спосіб оцінювання та атестації, цей орган перетворився на конвеєр, що штампує одне одіозне рішення за іншим.

«Очевидно, що нова влада, замість того, щоб завершити реформування, вирішила законсервувати цей суд і поставити його собі на службу. Саме цей суд «прославився» ганебними рішеннями, які викликали резонанс в суспільстві. Він визнавав, зокрема, незаконною націоналізацію «Приватбанку», призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату та поновив на посадах беркутівців, які розганяли Євромайдан», - пише пресслужба партії.

Враховуючи такий «бекграунд» суду, партія «Європейська Солідарність» розцінює намір зняття з виборів лідера партії Петра Порошенка як елемент тиску на нашу політичну силу, яка веде активну кампанію і послідовно протистоїть російському реваншу.

Рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва буде оскаржено у Верховному Суді. Ніхто і ніщо не зупинить «Європейську Солідарність» та її лідера від протидії російському реваншу і захисту курсу України на членство в Євросоюзі та НАТО.