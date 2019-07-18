Поліція цілодобово охоронятиме всі виборчі комісії



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Виборча документація завезена на майже 70 виборчих комісій

Відсьогодні Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії у зв'язку з достроковими парламентськими виборами. Про це повідомляє Facebook Міністерства внутрішніх України.

Також зазначається, що виборчу документацію завезли майже на 70 окружних виборчих комісій.

«Відсьогодні поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії...До України вже прибуло понад 1,6 тисячі офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та більше ста офіційних спостерігачів від іноземних держав», - повідомляє заступник голови Нацполіції Александр Фацевич.

Напередодні столична поліція провела останні навчання перед виборами.

Нагадаємо, що СБУ запобігла спробі спецслужб Росії вплинути на вибори Ради. Після оголошення позачергових парламентських виборів адміністратор отримала із Ростова-на-Дону чергове завдання: створити в українському сегменті інтернет-мережі сайти з фейковою інформацією про політичні партії та кандидатів в нардепи. Ці деструктивні матеріали були спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні та зростання соціального напруження, інспірування ворожнечі між прихильниками різних політсил та маніпулятивного впливу на електоральні вподобання виборців.