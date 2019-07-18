Спостерігачі Світового конгресу українців будуть моніторити спроби ослабити Україну із-за кордону



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Фото: Укрінформ

Місія СКУ мобілізувала 125 довгострокових спостерігачів із 28 країн

Місія спостерігачів Світового конгресу українців відстежуватиме спроби іноземного втручання у позачергові парламентські вибори в Україні. Про це повідомив президент СКУ, голова Міжнародної місії конгресу зі спостереження за виборами-2019 в Україні Євген Чолій.

«Місія СКУ мобілізувала 125 довгострокових спостерігачів із 28 країн. ЦВК зареєструвала 143 короткострокових спостерігачів СКУ з 30 країн», - повідомив він.

Місія спостерігачів Світового конгресу українців зосередить свою увагу на дотриманні міжнародних стандартів волевиявлення громадян.

Чолій також відзначив, що місія проводить моніторинг не тільки в Україні, але й у світі з метою виявлення будь-яких спроб ослабити Україну, в тому числі цілісність виборчого процесу.

Як повідомлялось, до України прибули 128 канадських спостерігачів на вибори до Верховної Ради.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 15 липня завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України.

Всього станом на 15 липня зареєстровано 1719 офіційних спостерігачів, а саме: від 22 міжнародних організацій – 1602 офіційних спостерігачів, від 12 іноземних держав – 117 офіційних спостерігачів.

Джерело: УНН