В Комітеті виборців назвали проблемні округи на виборах



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Проблемні округи знаходяться на Донбасі, Закарпатті, Запоріжжі, Одещині, Волині, а також в Херсонській та Чернігівсіькій областях

В КВУ нарахували вісім проблемних округів на цих виборах. «Комітет виборців назвав ймовірні проблемні округи на виборах. До проблемних віднесено ті округи, де спостерігається напружена недоброчесна конкурентна боротьба або ж активно використовуються маніпулятивні технології на кшталт непрямого підкупу виборців. Всього в переліку 8 одномандатних округів», - про це сьогодні на прес-конференції заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Серед проблемних округів - №73 на Закарпатті, до агітації в якому активно залучені представники угорської влади. До прикладу, 12 липня прем’єр-міністр Угорщини особисто зустрівся з лідером Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС) і кандидатом в народні депутати Брензовичем у Будайській фортеці Будапешта.

В ОВО №73 також було проведено обшуки в одного із кандидатів, якого підозрюють у підкупі виборців.

Також проблеми спостерігаються в окрузі №107 на Луганщині, в якому зареєстровано четверо осіб із прізвищем Рибалка (один з них – чинний народний депутат Сергій Рибалка). Із початку виборчої кампанії в окрузі системно роздаються продуктові товари для громадян, а саме цукор. Також активно поширені матеріали із ознаками чорного PR, в тому числі, підробні газети від імені «Європейської солідарності» та Радикальної партії Олега Ляшка, в яких критикується діяльність Сергія Рибалки. За інформацією місцевих ЗМІ в окрузі задіяна значна кількість так званих тітушок і представників місцевого криміналітету, зокрема, з окупованих територій.

Також в КВУ відзначили округ №113 на Одещині, в якому балотується рекордна кількість кандидатів-клонів – 9 осіб. Всього ж в окрузі 45 кандидатів.

Серед проблемних округів – №20 на Волині, де основна конкуренція відбувається між чинним народним депутатом Мартиняком (самовисуванець) та керівником фракції УКРОП у Волинській обласній раді Рубльовим (висунутий партією «Слуга народу»). За інформацією місцевих ЗМІ вибори супроводжуються елементами криміналізації виборчого процесу та спробами фізичного тиску на представників кандидатів (зокрема, повідомлялося про спроби фізичного тиску та залякування помічника одного з кандидатів).

Проблемним є округ №80на Запоріжжі, де спостерігається недоброчесна конкуренція з боку двох кандидатів: Є.Балицького та С.Мінька. Балицького звинувачують у використанні технології підкупу виборців та використанні на ці потреби коштів із депутатського фонду. Натомість Мінька (чинний мер Мелітополя) звинувачують у використанні адміністративного ресурсу на виборах. В окрузі присутня значна кількість матеріалів без вихідних даних, а також регулярно щотижня поширюється нова хвиля матеріалів чорного PR.

Серед проблемних – округ №182 Херсонської області. В окрузі відбувається протистояння між кандидатами Сальдо (колишній мер Херсона і народний депутат, очільник осередку Партії регіонів) та кандидатом від партії «Слуга народу». Серед іншого поширюється інформація про можливі фальсифікації в день виборів, під приводом чого відбувається мобілізації противників Партії регіонів у Херсоні.

Проблемним також є округ №210 з центром у Прилуках (Чернігівська область). У цьому окрузі представники одного з адвокатських офісів, що працюють із кандидатом-самовисуванцем, заявляють про спроби втручання в їх роботу представників Національної поліції. За інформацією адвоката Хоменка поліція де-факто блокувала роботу приміщення, прикриваючись «анонімними заявами». Адвокат додав, що звернувся до Державного бюро розслідувань через неправомірні дії правоохоронців.

Одним із проблемних є округ №51 на Донеччині, який знаходиться поруч із окупованими територіями. Особливістю округу є те, що в ньому зареєстровано лише 3105 виборців. В окрузі має місце використання технології непрямого підкупу виборців від імені кандидата Ковальова, яким організовано регулярне підвезення питної води для мешканців. Також через близькість до лінії фронту і загрозу обстрілів в окрузі очікується мінімальна увага українських і міжнародних спостерігачів.

Нагадаємо, вибори відбудуться у найближчу неділю, 21 липня.