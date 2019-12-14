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    Суспільство

    Порошенко привітав з Днем народження Ахтема Чийгоза

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    Порошенко привітав з Днем народження Ахтема Чийгоза

    Чийгоз народився 14 грудня 1964 року. Посаду заступника голови Меджлісу обіймає з 2008 року

    Лідер «Європейської Солідарності», п’ятий президент України Петро Порошенко привітав народного депутата від «ЄС» Ахтема Чийгоза з днем народження.

    Вітання Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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    Порошенко привітав з Днем народження Ахтема Чийгоза
    Порошенко привітав з Днем народження Ахтема Чийгоза
    Порошенко привітав з Днем народження Ахтема Чийгоза
    Порошенко привітав з Днем народження Ахтема Чийгоза
    Порошенко привітав з Днем народження Ахтема Чийгоза
    Порошенко привітав з Днем народження Ахтема Чийгоза
    Порошенко привітав з Днем народження Ахтема Чийгоза
    Порошенко привітав з Днем народження Ахтема Чийгоза

    У «Kafe Eski Qırım» Ахтем Чийгоз усе нагадує про рідний Крим. Сьогодні іменинник пригощає тут друзів і близьких самарканським пловом. Зворушений теплою родинною атмосферою, яка тут панує», – привітав Порошенко.

    Дякую вам, Ахтем-ага, за вашу мужність, залізну волю та велике серце.

    Вірю, що обов’язково настане день, коли Ви святкуватимете день народження у рідному Криму.

    «Крим – це Україна! Qırım Ukrayna’dır!», – написав Порошенко.

    Петро Порошенко ЄС Крим Україна Ахтем Чийгоз
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