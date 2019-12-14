Порошенко привітав з Днем народження Ахтема Чийгоза



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чийгоз народився 14 грудня 1964 року. Посаду заступника голови Меджлісу обіймає з 2008 року

Лідер «Європейської Солідарності», п’ятий президент України Петро Порошенко привітав народного депутата від «ЄС» Ахтема Чийгоза з днем народження.

Вітання Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

У «Kafe Eski Qırım» Ахтем Чийгоз усе нагадує про рідний Крим. Сьогодні іменинник пригощає тут друзів і близьких самарканським пловом. Зворушений теплою родинною атмосферою, яка тут панує», – привітав Порошенко.

Дякую вам, Ахтем-ага, за вашу мужність, залізну волю та велике серце.

Вірю, що обов’язково настане день, коли Ви святкуватимете день народження у рідному Криму.

«Крим – це Україна! Qırım Ukrayna’dır!», – написав Порошенко.