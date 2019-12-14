  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» у СІЗО стався серцевий напад

    • Розсилка
    У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» у СІЗО стався серцевий напад

    Адвокат направив заяви на ім’я начальника медсанчастини та на адресу адміністрації СІЗО

    У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Шабана Умерова у сімферопольському СІЗО стався серцевий напад.

    Про це заявив адвокат Назім Шеіхмамбетов, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» у Facebook.

    «У слідчому ізоляторі вже тривалий час він відчуває біль в області серця, це супроводжується головними болями, пересиханням у роті, ознобом, ускладненим диханням. Кілька тижнів тому у нього був досить серйозний напад. Завдяки сусідам по камері йому вдалося відновити трошки свій стан, тобто вийти з критичного становища», – розповів Шеіхмамбетов.

    Адвокат повідомив, що направив заяви на ім’я начальника медсанчастини та на адресу адміністрації СІЗО, щоб вони вжили відповідних заходів і надали Умерову медичну допомогу.

    Нагадаємо, окупанти в Криму залишили під вартою двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

    Як повідомлялося, кримським татарам Зеврі Абсеїтову і Рустему Абільтарову, які перебувають у колонії у Ставропольському краї РФ, не надають необхідної медичної допомоги.

    Крим кримські татари окупанти здоров'я СІЗО адвокат Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ