У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» у СІЗО стався серцевий напад



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Адвокат направив заяви на ім’я начальника медсанчастини та на адресу адміністрації СІЗО

У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Шабана Умерова у сімферопольському СІЗО стався серцевий напад.

Про це заявив адвокат Назім Шеіхмамбетов, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» у Facebook.

«У слідчому ізоляторі вже тривалий час він відчуває біль в області серця, це супроводжується головними болями, пересиханням у роті, ознобом, ускладненим диханням. Кілька тижнів тому у нього був досить серйозний напад. Завдяки сусідам по камері йому вдалося відновити трошки свій стан, тобто вийти з критичного становища», – розповів Шеіхмамбетов.

Адвокат повідомив, що направив заяви на ім’я начальника медсанчастини та на адресу адміністрації СІЗО, щоб вони вжили відповідних заходів і надали Умерову медичну допомогу.

Нагадаємо, окупанти в Криму залишили під вартою двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

Як повідомлялося, кримським татарам Зеврі Абсеїтову і Рустему Абільтарову, які перебувають у колонії у Ставропольському краї РФ, не надають необхідної медичної допомоги.