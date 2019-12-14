Данілов назвав пріоритетну для Ради національної безпеки та оборони сферу



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Секретар РНБО України Олексій Данілов Фото: пресслужба РНБО

Секретар РНБО повідомив про роботу над оновленою Стратегією кібербезпеки

Сфера кібербезпеки є пріоритетом діяльності Ради національної безпеки та оборони України.

На цьому наголосив секретар РНБО України Олексій Данілов під час зустрічі з делегацією співробітників Сенату США, повідомляє пресслужба відомства.

«У наступні п’ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план», – сказав він, додавши, що у глобалізованому світі, де війни все більше стають гібридними, захист інформації та пристроїв для роботи з нею є вкрай важливим, оскільки для кіберзлочинів не існує кордонів.

Секретар РНБО повідомив про роботу над оновленою Стратегією кібербезпеки і зазначив, що в Апараті РНБО України триває робота над розбудовою Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) відповідно до сучасних викликів, головним завданням якого визначено, зокрема, прогнозування і виявлення потенційних та реальних кіберзагроз, а також забезпечення РНБО України аналітичними матеріалами.

Він також підкреслив, що Президент України Володимир Зеленський приділяє багато уваги питанням кібербезпеки, і за підсумками засідання РНБО України 7 грудня ц.р. ухвалено низку рішень у цій сфері.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк детально поінформував про завдання НКЦК, зазначивши, що у ньому працюватимуть потужні фахівці. За його словами, НКЦК взаємодіятиме з аналогічними центрами країн-партнерів. Демедюк також наголосив на важливості удосконалення законодавчої бази, яка регламентує роботу суб’єктів кіберзахисту.

Члени американської делегації зазначили, що Україна дає відсіч кібератакам. Співробітники Сенату США наголосили на суголосній підтримці України у Конгресі та Сенаті, свідченням чого, зокрема, є виділення 300 млн дол. військової допомоги, а також запровадження санкцій щодо російської енергетики.

Сторони наголосили, що кібератаки є «величезними викликами» для України і США, обмінялися досвідом їх попередження і локалізації, й акцентували на важливості і перспективності двосторонньої співпраці у сфері протидії кіберінцидентам. Вони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в Україні та світі.

Секретар РНБО України також повідомив про підсумки переговорів у нормандському форматі та заходів, яких вжила Україна до підготовки саміту. Члени делегації високо оцінили кроки Президента України Володимира Зеленського, спрямовані на досягнення миру на Сході України, а також акцентували на його внеску у звільненні моряків і політв’язнів.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони назвали умови проведення виборів на Донбасі.

Як повідомлялося, Україна за місяць відбила 11 російських кібератак.