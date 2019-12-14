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    Економіка та фінанси

    Американська компанія вироблятиме в Україні продукти з канабісу

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    Американська компанія вироблятиме в Україні продукти з канабісу

    В Україні видали першу ліцензію на імпорт канабіса

    Американська компанія планує переробляти в Україні канабіс для подальшого експорту.

    В Україні видали першу і поки що єдину ліцензію на імпорт такої сировини з подальшим її реекспортом для американської компанії C21 Investments Inc, – повідомляє Інвестор.ua.

    Відповідний дозвіл на імпорт високоякісної канабідіол (КБД)-сировини, екстрактів та концентратів, готових КБД-продуктів, обробку КБД, оптовий продаж готової продукції КБД, а також на реекспорт концентратів КБД та продуктів переробки КБД в Європу і на світовий ринок видала Державна служба України з лікарських засобів та контролю над наркотиками.

    Головний виконавчий директор C21 Investments Роберт Чейні так коментує це досягнення: «Ми раді отримати першу ліцензію, видану в Україні, та розширити її на Європу. Для нас це значуща можливість – побудувати нову галузь, створити нові високоякісні робочі місця та використовувати конкурентні переваги України для доступу до ринків ЄС та глобальних ринків».

    Крім того у компанії заявляють, що вони подали вже відповідні документи на отримання ліцензій для того, щоб вирощувати на території України коноплю. Компанія вже відкрила своє представництво у місті Києві.

    Фірма C21 Investments Inc. активно працює на ринку США. Там вона володіє площами, на яких вирощує коноплі в штаті Орегон. Також, компанія купила двох американських виробників їстівних продуктів з канабісу. В Україні продукція з вмістом канабісу зараз є поза законом.

    Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації заявив, що Україні потрібно легалізувати медичний каннабіс.

    ЄС здоров'я США імпорт ринок
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