Американська компанія вироблятиме в Україні продукти з канабісу



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В Україні видали першу ліцензію на імпорт канабіса

Американська компанія планує переробляти в Україні канабіс для подальшого експорту.

В Україні видали першу і поки що єдину ліцензію на імпорт такої сировини з подальшим її реекспортом для американської компанії C21 Investments Inc, – повідомляє Інвестор.ua.

Відповідний дозвіл на імпорт високоякісної канабідіол (КБД)-сировини, екстрактів та концентратів, готових КБД-продуктів, обробку КБД, оптовий продаж готової продукції КБД, а також на реекспорт концентратів КБД та продуктів переробки КБД в Європу і на світовий ринок видала Державна служба України з лікарських засобів та контролю над наркотиками.

Головний виконавчий директор C21 Investments Роберт Чейні так коментує це досягнення: «Ми раді отримати першу ліцензію, видану в Україні, та розширити її на Європу. Для нас це значуща можливість – побудувати нову галузь, створити нові високоякісні робочі місця та використовувати конкурентні переваги України для доступу до ринків ЄС та глобальних ринків».

Крім того у компанії заявляють, що вони подали вже відповідні документи на отримання ліцензій для того, щоб вирощувати на території України коноплю. Компанія вже відкрила своє представництво у місті Києві.

Фірма C21 Investments Inc. активно працює на ринку США. Там вона володіє площами, на яких вирощує коноплі в штаті Орегон. Також, компанія купила двох американських виробників їстівних продуктів з канабісу. В Україні продукція з вмістом канабісу зараз є поза законом.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації заявив, що Україні потрібно легалізувати медичний каннабіс.