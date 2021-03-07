Посилення карантину на Закарпатті. «Укрзалізниця» повідомила про зміни у роботі

«Укрзалізниця» уважно слідкує за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів

До 8 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно виїхати або дістатися в Закарпаття залізницею

«Укрзалізниця» обмежує висадку і посадку, а також продаж квитків на Закарпатті у зв’язку з введенням в регіоні посиленого карантину, повідомляє пресслужба компанії.

«Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо віднесення Закарпатської області до «червоної» карантинної зони, «Укрзалізниця» з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину призупинить продаж квитків до зазначеного регіону, а також обмежить висадку і посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня включно», – розповіли в пресслужбі «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» зазначили, що до 8 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно виїхати або дістатися в Закарпаття залізницею.

«Наголошуємо, що до 8 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно виїхати або дістатися в Закарпаття залізницею. Укрзалізниця уважно слідкує за ситуацією і готова до призначення спеціальних рейсів за поданням Закарпатської ОДА для вивозу 2100 осіб з квитками на час дії карантину», – підсумували в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з затвердженим Постановою КМУ № 154 регламентом, «Укрзалізниця» виконає три спеціальних рейси 8 березня для безпечного вивезення понад 2000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон. З Івано-Франківська, Чернівців та Ворохти планується вивезти дві тисячі осіб.