«Укрзалізниця» здійснить три евакуаційних спецрейси з Прикарпаття та Буковини

«Укрзалізниця» не перший раз евакуює людей із кризових зон

З Івано-Франківська, Чернівців та Ворохти планується вивезти дві тисячі чоловік

Згідно з затвердженим Постановою КМУ № 154 регламентом, «Укрзалізниця» виконає три спеціальних рейси 8 березня для безпечного вивезення понад 2000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон. За поданням Івано-Франківської та Чернівецької ОДА та за погодженням із Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури найближчим часом буде відкрито продаж на наступні рейси:

№ 043/044 Івано-Франківськ-Київ з виїздом із Івано-Франківська 8 березня о 21:55 і прибуттям до Києва 9 березня о 08:48.

№007/008 Чернівці-Київ з виїздом із Чернівців 8 березня о 21:08 і прибуттям до Києва 9 березня о 09:07.

№149/150 Ворохта-Полтава з виїздом із Ворохти 8 березня о 13:51 і прибуттям до Полтави 9 березня о 10:38.

«Укрзалізниця» вдячна обом міністерствам та облдержадміністраціям за розуміння необхідності надати людям, що раптово опинилися в червоній зоні карантину, можливість цивілізовано та безпечно виїхати з регіону за умов обов’язкового дотримання маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію.

Як повідомлялося раніше, в реанімаціях лікарень Чернівецької області закінчуються місця для хворих на Covid-19.

Нагадаємо, що в березні минулого року «Укрзалізниця» також надала потяги «Інтерсіті» для евакуації українців, що застрягли після оголошення карантину у Польщі.