  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Укрзалізниця» здійснить три евакуаційних спецрейси з Прикарпаття та Буковини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Укрзалізниця&raquo; не перший раз евакуює людей із кризових зон - «Укрзалізниця» здійснить три евакуаційних спецрейси з Прикарпаття та Буковини
    «Укрзалізниця» не перший раз евакуює людей із кризових зон
    Фото з відкритих джерел

    З Івано-Франківська, Чернівців та Ворохти планується вивезти дві тисячі чоловік

    Згідно з затвердженим Постановою КМУ № 154 регламентом, «Укрзалізниця» виконає три спеціальних рейси 8 березня для безпечного вивезення понад 2000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон. За поданням Івано-Франківської та Чернівецької ОДА та за погодженням із Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури найближчим часом буде відкрито продаж на наступні рейси:

    • № 043/044 Івано-Франківськ-Київ з виїздом із Івано-Франківська 8 березня о 21:55 і прибуттям до Києва 9 березня о 08:48.

    • №007/008 Чернівці-Київ з виїздом із Чернівців 8 березня о 21:08 і прибуттям до Києва 9 березня о 09:07.

    • №149/150 Ворохта-Полтава з виїздом із Ворохти 8 березня о 13:51 і прибуттям до Полтави 9 березня о 10:38.

    «Укрзалізниця» вдячна обом міністерствам та облдержадміністраціям за розуміння необхідності надати людям, що раптово опинилися в червоній зоні карантину, можливість цивілізовано та безпечно виїхати з регіону за умов обов’язкового дотримання маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію.

    Як повідомлялося раніше, в реанімаціях лікарень Чернівецької області закінчуються місця для хворих на Covid-19.

    Нагадаємо, що в березні минулого року «Укрзалізниця» також надала потяги «Інтерсіті» для евакуації українців, що застрягли після оголошення карантину у Польщі.

    Теги: Укрзалізниця Івано-Франківськ Чернівці коронавірус евакуація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies