Тисячі людей вийшли в Австрії на мітинг проти карантину

На акцію протесту до Відня приїхали люди автобусами з інших регіонів Австрії, а також з Німеччини

Поліцейські затримали кількох мітингувальників, оскільки на них не було захисних масок і люди не дотримувалися соціальної дистанції

У столиці Австрії Відні тисячі людей вийшли 6 березня на мітинг проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє DW.

На акцію протесту до Відня приїхали люди автобусами з інших регіонів Австрії. Серед них були і правоекстремісти, а також групи протестуючих з Німеччини. Таким чином проти карантинних обмежень виступили тисячі людей, пише ЗМІ.

У повідомленні йдеться, що в руках люди тримали плакати. На одному з них вимагали відставки австрійського канцлера Себастьяна Курця.

Також повідомляється, що серед організаторів акції була опозиційна Австрійська партія свободи. Ексміністр внутрішніх справ від цієї партії Герберт Кикла звинуватив уряд Австрії в «жадобі до влади».

Поліцейські затримали кількох мітингувальників, оскільки на них не було захисних масок і люди не дотримувалися соціальної дистанції.

У той же час, у Відні відбулася акція на підтримку дій влади. Близько 200 осіб проїхали на велосипедах вулицями міста, сигналячи дзвониками.

Нагадаємо, Австрія відтермінувала відкриття барів і ресторанів до Великодня.