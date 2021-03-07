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    Тисячі людей вийшли в Австрії на мітинг проти карантину

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    На акцію протесту до Відня приїхали люди автобусами з інших регіонів Австрії, а також з Німеччини - Тисячі людей вийшли в Австрії на мітинг проти карантину

    На акцію протесту до Відня приїхали люди автобусами з інших регіонів Австрії, а також з Німеччини

    Поліцейські затримали кількох мітингувальників, оскільки на них не було захисних масок і люди не дотримувалися соціальної дистанції

    У столиці Австрії Відні тисячі людей вийшли 6 березня на мітинг проти карантинних обмежень.

    Про це повідомляє DW.

    На акцію протесту до Відня приїхали люди автобусами з інших регіонів Австрії. Серед них були і правоекстремісти, а також групи протестуючих з Німеччини. Таким чином проти карантинних обмежень виступили тисячі людей, пише ЗМІ.

    У повідомленні йдеться, що в руках люди тримали плакати. На одному з них вимагали відставки австрійського канцлера Себастьяна Курця.

    Також повідомляється, що серед організаторів акції була опозиційна Австрійська партія свободи. Ексміністр внутрішніх справ від цієї партії Герберт Кикла звинуватив уряд Австрії в «жадобі до влади».

    Поліцейські затримали кількох мітингувальників, оскільки на них не було захисних масок і люди не дотримувалися соціальної дистанції.

    У той же час, у Відні відбулася акція на підтримку дій влади. Близько 200 осіб проїхали на велосипедах вулицями міста, сигналячи дзвониками.

    Нагадаємо, Австрія відтермінувала відкриття барів і ресторанів до Великодня.

    Теги: Австрія акція протест Себастьян Курц карантин Відень
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