Премʼєр Словаччини, що «жартував» про Закарпаття, продовжує лобіювати російську вакцину

Ігор Матович не вважає «Спутник V» геополітичною зброєю Кремля

Словаччина не буде повертати російському виробнику партію вакцини «Супутник V» попри сумніви в її безпеці та ефективності. Про це зокрема повідомив прем'єр-міністр країни Ігор Матович. Після того, як низка словацьких політиків розкритикували закупівлю російської вакцини, Матович отримав від виробників пропозицію про скасування договору без будь-яких санкцій, однак не вдався до цього кроку.

««Спутник V» назад в Росію не полетить і буде зберігати життя в Словаччині, де він вкрай необхідний. По правді кажучи, я ніколи і не дозволив би повернути (вакцини) назад. Ніколи!», – написав Ігор Матович в Facebook. Він зазначив, що коли в країну прибув препарат, то звучали такі вирази, як «гібридна війна», «геополітичної зброю Росії», і інший «всілякий непотріб про ганьбу».

Але після пропозиції про повернення препарату, ці висловлювання за словами премʼєра припинилися. «Ми не можемо відкинути охорону наших людей якісною вакциною тільки тому, що вона виготовлена в Росії... Я не вбивця», – написав він. Пан Маковича заявив, що при цьому Словаччина залишається міцною складовою частиною Євросоюзу.

Раніше Ігор Матович недружньо висловився щодо України у своєму виступі на радіо, присвяченому отриманню вакцин. На питання ведучих про те, що він пообіцяв Росії в обмін на «Супутник V», він відповів: «Закарпатську Україну».

Згодом премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович на своїй сторінці у Twitter попросив вибачення в України за свою «жартівливу» пропозицію передати Росії українське Закарпаття за вакцину від коронавірусу.

Напис 4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини в Харкові невідомі залишили напис «Міняємо Словаччину на Крим».