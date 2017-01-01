Посольство США заспівало для українців «Щедрик»

Посол США Марі Йованович разом зі своїм співробітниками виконала пісню «Щедрик»

У посольстві США записали відеовітання для українців з нагороди новорічних свят. На відео видно, як посол США Марі Йованович прикрашає ялинку, а потім, разом зі своїм співробітниками, виконує пісню «Щедрик». «2017-ий був роком важкої спільної роботи у розбудові успішної та безпечної України. Ми зичимо вам всього найкращого



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Скріншот з відеопривітання

Посол США Марі Йованович разом зі своїм співробітниками виконала пісню «Щедрик»

У посольстві США записали відеовітання для українців з нагороди новорічних свят.

На відео видно, як посол США Марі Йованович прикрашає ялинку, а потім, разом зі своїм співробітниками, виконує пісню «Щедрик».

«2017-ий був роком важкої спільної роботи у розбудові успішної та безпечної України. Ми зичимо вам всього найкращого у 2018-ому. Веселих свят і щасливого Нового Року!» - йдеться у підписі до відео.

До слова, у новорічному привітанні генсек ООН виступив із попередженням для людства.

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