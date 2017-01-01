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    Посольство США заспівало для українців «Щедрик»

    Посол США Марі Йованович разом зі своїм співробітниками виконала пісню «Щедрик»
    У посольстві США  записали відеовітання для українців з нагороди новорічних свят. На відео видно, як посол США Марі Йованович прикрашає ялинку, а потім, разом зі своїм співробітниками, виконує пісню «Щедрик». «2017-ий був роком важкої спільної роботи у розбудові успішної та безпечної України. Ми зичимо вам всього найкращого
    • Сьогодні, 21:42
    • Розсилка
    Скріншот з відеопривітання
    Скріншот з відеопривітання

    Посол США Марі Йованович разом зі своїм співробітниками виконала пісню «Щедрик»

    У посольстві США  записали відеовітання для українців з нагороди новорічних свят.

    На відео видно, як посол США Марі Йованович прикрашає ялинку, а потім, разом зі своїм співробітниками, виконує пісню «Щедрик».

    «2017-ий був роком важкої спільної роботи у розбудові успішної та безпечної України. Ми зичимо вам всього найкращого у 2018-ому. Веселих свят і щасливого Нового Року!» - йдеться у підписі до відео.

    До слова, у новорічному привітанні генсек ООН виступив із попередженням для людства.

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    США посол посольство Україна новорічні свята Марі Йованович
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