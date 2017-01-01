Посольство США заспівало для українців «Щедрик»
- Сьогодні, 21:42
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Скріншот з відеопривітання
Посол США Марі Йованович разом зі своїм співробітниками виконала пісню «Щедрик»
У посольстві США записали відеовітання для українців з нагороди новорічних свят.
На відео видно, як посол США Марі Йованович прикрашає ялинку, а потім, разом зі своїм співробітниками, виконує пісню «Щедрик».
«2017-ий був роком важкої спільної роботи у розбудові успішної та безпечної України. Ми зичимо вам всього найкращого у 2018-ому. Веселих свят і щасливого Нового Року!» - йдеться у підписі до відео.
До слова, у новорічному привітанні генсек ООН виступив із попередженням для людства.
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