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    У новорічному привітанні генсек ООН виступив із попередженням для людства

    Антоніу Гутерреш закликає світ до єдності
    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до людей в усіх країнах із сигналом тривоги. Відповідне відеозвернення оприлюднено у YouTube. У ньому дипломат закликає до єдності, врегулювання конфліктів, подолання ненависті та захисту спільних цінностей людства. За його словами, у 2017 році світ пішов у протилежному від миру напрямку.
    • Сьогодні, 19:59
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    Антоніу Гутерреш закликає світ до єдності

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до людей в усіх країнах із сигналом тривоги. Відповідне відеозвернення оприлюднено у YouTube.

    У ньому дипломат закликає до єдності, врегулювання конфліктів, подолання ненависті та захисту спільних цінностей людства. За його словами, у 2017 році світ пішов у протилежному від миру напрямку.

    «З нагоди Нового 2018 року я не звертаюсь із закликом. Я звертаюсь із попередженням – сигналом тривоги для нашого світу. Конфлікти загострились та з’явились нові небезпеки. Глобальне занепокоєння щодо ядерної зброї є найсерйознішим з часів «Холодної війни». Зміни клімату відбуваються швидше, ніж ми на них реагуємо», - йдеться у зверненні.

    Гутерреш відзначає, що у світі зростає нерівність, стаються жахливі порушення прав людини, посилюється націоналізм та ксенофобія.

    «Починаючи 2018 рік, я закликаю до єдності. Я щиро вірю ми можемо зробити наш світ надійнішим та безпечнішим. Ми можемо врегулювати конфлікти, подолати ненависть та захистити наші спільні цінності. Але ми можемо досягнути цього лише спільними зусиллями», - переконаний він.

    Генсек ООН закликав усіх лідерів світу прийняти на себе зобов’язання, які мала б на меті зменшити розрив, подолати суперечності та відновити довіру, об’єднавши людей навколо спільних цілей.

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