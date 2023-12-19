Потепління та опади: якою буде погода 19 грудня

19 грудня очікується тепла погода з температурою повітря +2+8 градусів

Сьогодні, 19 грудня, в Україні очікується хмарна із проясненнями погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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У північній частині передбачається невеликий дощ, на решті території – без істотних опадів. На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у східних і Сумській областях упродовж доби від 1° морозу до 4° тепла.

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За прогнозами синоптикині Наталії Діденко, 19 грудня очікується тепла погода з температурою повітря +2+8 градусів, прохолодніше буде на сході та на Закарпатті, десь у межах від 1 морозу до 3 градусів тепла.

«Вітер буде західного, південно-західного напрямку, веселий, рвучкий, на заході та півночі можливі сильніші пориви до 15-18 метрів за секунду», – зазначила вона.

У Києві 19 грудня місцями – невеликі опади, поривчастий південно-західний вітер. Протягом дня буде тепло, до +4+6 градусів.