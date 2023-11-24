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Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Цього разу Україна має досвід і підготувалася краще
фото ілюстративне

Окупанти вже не мають таких ресурсів, як були на початку повномасштабної війни

Цьогорічна зима в Україні повинна бути легшою, ніж тогорічна. Україна підготувалася до неї, а ворог не має такої кількості ресурсів, як на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі «Київ24».

Плетенчук зазначив, що це вже друга зима для українців в умовах війни. Цього разу Україна має досвід і підготувалася краще. За словами речника, крім інфраструктури, підготувалася також система реагування на загрози.

Крім того, речник також заявив, що російські загарбники вже не мають таких ресурсів, як були на початку повномасштабної війни. Це стосується і тактики застосування цих ресурсів.

«Тому ця зима для нас має пройти легше, ніж минула. Але не треба розслаблятися, не треба ігнорувати повітряні тривоги. Ракетна небезпека – серйозна. І якщо говорити про ракети «Калібр», то у росіян логістичний розрив. Кораблі вони передислокували в Новоросійськ, а ракети залишилися в Севастополі», – додав він.

Раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

Нагадаємо, що Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Теги: війна зима

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