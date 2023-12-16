Якою буде погода до Різдва: прогноз синоптиків

Морози очікуються найближчими ночами, а далі буде плюсова температура

До Різдва в Україні очікується тепла, але похмура погода з опадами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, свято ми зустрічатимемо з плюсовою температурою.

«Тепла погода в Україні буде й буде, аж до Святвечора та Різдва. Не скажу, що із сонцем, бо опадів вистачатиме», – зазначила Наталка Діденко.

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Морози очікуються найближчими ночами, в суботу і неділю. А потім навіть вночі переважатимуть «плюси».

Погода на вихідні

16-17 грудня в Україні температура повітря вночі становитиме на сході, півночі та в центральній частині 3-9°. На решті території очікується 0-3° морозу.

Упродовж дня в суботу та неділю потепліє до 0-5°, лише в суботу в східних областях, на Полтавщині та в Дніпрі – 1-4°.

16-го грудня невеликий мокрий сніг пройде на заході та півночі, на решті території – хмарно. 17-го грудня опадів побільшає. Буде дощ та мокрий сніг, лише на сході без істотних опадів. Через опади на дорогах ситуація ускладнюватиметься.

У Києві на вихідних – невеликий мокрий сніг чи дощ. Вночі невеликий «мінус», протягом дня 1-3° тепла.