19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено важко працювати, краще відпочити

19 грудня, День адвокатури в Україні, Міжнародний день допомоги бідним. Віряни вшановують пам'ять преподобного Григорія.

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Міжнародний день допомоги бідним

19 грудня кожного року увесь світ відзначає Міжнародний день допомоги бідним людям. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй 22 грудня 1992 року, пізніше, у 2000 році, розпочалося прийняття ряду програм щодо боротьби зі злиднями.

Статистика бідності людства під кінець 20 століття підштовхнула світ до дій, що спрямовані на покращення матеріального стану людей (25% знаходилися у скрутному положенні). За даними 2005 року, два з половиною мільярди людей існували не більше, ніж на 2 долари на добу.

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Допомога населення вкрай важлива для боротьби з нестатком, тому 19 грудня нагадаймо собі про необхідність участі у благодійності: фонди, реабілітаційні центри та різноманітні благодійні організації – можливість змінити статистику в кращу сторону.

День адвокатури

Щорічно 19 грудня в Україні відзначають професійне національне свято – День адвокатури, яке, проте, залишається робочим днем. Подія започаткована порівняно нещодавно – 2 грудня 2002 року, ініціатором встановлення цього свята виступив український Президент Леонід Кучма. День святкування обрали на честь дати введення у дію закону «Про адвокатуру» у 1992 році.

День адвокатури закликає суспільство подякувати адвокатам за їхню працю, звернути увагу на важливість цієї професії, адже робітники адвокатури допомагають зберегти особисті права громадянина та грають значну роль в розвитку держави.

Яке сьогодні релігійне свято

19 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Григорія. Народився він у місті Медіолані та служив там дияконом. Якось побачив він відлюдника, який передбачив, що Григорій стане єпископом. Потім чоловік порадив йому відправитися до Олександрії. В ті часи цар Ефіопії йшов війною на царя Оміритського. Коли він розбив його військо, то почав насаджувати на землях християнську віру. Саме тоді Григорій обійняв пост єпископа, щоб обертати у віру людей.

Що не можна робити цього дня

Заборонено важко працювати, краще відпочити.

Не можна виносити з будинку сміття, інакше з ним викинете і своє щастя.

Не ходіть в старому одязі, будете у скруті.

Народні прикмети і традиції

Якщо вранці тепла погода, то урожай жита буде великим;

Зоряна ніч до хорошого урожаю ягід;

На деревах іній – до вдалого року для сільськогосподарських робіт;

Сніжить – наступного року чекайте на великий урожай пшениці.

Пам’ятні події 19 грудня

154 рік до н. е. – у Стародавньому Римі день початку річного консульства переносять на 1 січня;

104 рік до н. е. – римський консул Гай Марій проводить Римом полоненого царя Нумідії Югурту;

45 рік до н.е. – в Римі вводять юліанського календаря, розробленого єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря;

1 рік – обрізання Господа нашого Ісуса Христа;

49 рік – Агрипіна Молодша виходить заміж за Клавдія;

89 рік – Сатурнин Люцій Антоній стає імператором Риму;

466 рік – Лю Юй стає імператором Південної Сун після вбивства свого племінника імператора Лю Цзиє;

1501 рік – кінець інкунабул, друкованих видань у Європі, що виходили з моменту винаходу друкарства;

1515 рік – Франциск I стає королем після смерті свого тестя Людовіка XII, який не залишив інших спадкоємців;

1622 рік – папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;

1709 рік – війна королеви Анни: битва при Сент-Джонсі;

1751 рік – друкують перший том «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел», виданої Дені Дідро та Жаном Лероном Д'аламбером;

1785 рік – виходить перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register заснованої Джоном Волтером;

1801 рік – астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Цереру;

1801 рік – після жорстокого придушення 1798 року повстання в Ірландії, піднятого членами таємної революційної організації «Товариство об'єднаних ірландців», скасовують ірландський парламент;

1804 рік – проголошують незалежність Гаїті від Франції;

1880 рік – видають друком у Львові перше число щоденника «Діло», який виходив до початку Другої світової війни;

1885 рік – у Чернівцях починає виходити українськомовна газета «Буковина», редактором якої став письменник і громадський діяч Юрій Федькович;

1901 рік — проголошують створення Австралійської Співдружності – федерації британських колоній всього континенту;

1909 рік – у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;

1919 рік – Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1928 рік – починає виходити газета «Розбудова нації», орган проводу українських націоналістів;

1940 рік – азербайджанську писемність переводять на кириличний шрифт;

1942 рік – у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписують Декларацію Об'єднаних Націй про спільну боротьбу проти країн Осі;

1950 рік – згідно з американським планом «Троян», цього дня повинна була початися ядерна війна проти СРСР, але під час штабних випробувань від ідеї відмовилися через неготовність;

1954 рік – у США відбувається перший національний кольоровий телеетер;

1959 рік – перемога Кубинської революції;

1970 (00:00:00 UTC) рік – початок відліку часу в Unix-подібних операційних системах (початок епохи Unix);

1983 рік – Arpanet змінює основний протокол з NCP на TCP/IP, що й приводить до появи сучасного інтернету;

1984 рік – засновують Industrial and Commercial Bank of China, один з найбільших банків світу;

1992 рік – Ірак визнає незалежність України;

1994 рік – починає діяти НАФТА, найбільша в світі регіональна зона вільної торгівлі (США–Канада–Мексика);

1995 рік – розпочинає роботу Світова організація торгівлі;

1999 рік – запроваджують безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція);

2000 рік – Туркменістан переходить з кирилиці на латинський алфавіт;

2001 рік – безготівкове євро вводять в Греції;

2002 пік – поява готівкового євро;

2007 рік – Болгарія та Румунія приєднуються до Європейського Союзу; болгарська, ірландська та румунська стають офіційними мовами ЄС;

2008 рік – на Кіпрі та Мальті вводяит в обіг євро.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.