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Повістку від ТЦК на легітимність можна перевірити у додатку «Резерв+» – Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Повістку від ТЦК на легітимність можна перевірити у додатку «Резерв+» – Міноборони
фото: з відкритих джерел

Завдяки скану QR-кодів в «Резерв+» можна перевірити інформацію

Військовозобов’язані зможуть перевірити легітимність підпису через сканування QR-кодів у системі «Резерв+». Про це повідомив керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий в ефірі телемарафону.

«Ми спрощуємо у реєстрі «Оберіг» видачу повісток, тепер можна автоматично згенерувати повістку та підписати електронним підписом начальника ТЦК і вже потім вона буде доставлена до військовозобов'язаного. Для того, аби військовозобовʼязаний міг перевірити, чи дійсно цей підпис начальника ТЦК та чи він легітимний. Завдяки скану QR-кодів в Резерв+ він зможе це перевірити», – зазначив Берестовий.

Раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що частина українців боїться скористатися застосунком «Резерв+» для оновлення даних. Причиною є фейки про додаток.

«Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року. 

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Теги: мобілізація Міноборони

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