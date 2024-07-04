Міноборони розвінчало поширені фейки про «Резерв+»

У будь-якому смартфоні можна перевірити, які застосунки мають доступ до геоданих або їх запитують

«Резерв+» пройшов усі необхідні безпекові перевірки та має сертифікат КСЗІ

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що частина українців боїться скористатися застосунком «Резерв+» для оновлення даних. Причиною є фейки про додаток.

Топ-5 фейків про «Резерв+»:

1. Військово-обліковий документ у «Резерв+» ні на що не впливає

Заступниця міністра оборони наголошує, що це міф, оскільки «Резерв+» та ЦНАПи генерують однакові документи. З 18 червня вони прирівнюються до військового квитка та тимчасового посвідчення. З документом у «Резерв+» можна навіть перетинати кордон, що пару тижнів тому підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко.

2. Якщо оновити дані через «Резерв+», то одразу отримаєш статус «У розшуку»

Статус «У розшуку» з’являється не через оновлення даних у застосунку. ЦНАП та ТЦК не дадуть іншого результату. Це відбувається, бо, наприклад, людині вручили повістку, а вона по ній не з’явилася. Терміни появи у ТЦК закінчилися, вона порушила закон і тому її оголосили у розшук. А завдяки застосунку ви можете дізнатися про потенційну проблему онлайн, а не під час затримання відповідними органами.

3. Дані можуть вкрасти через «Резерв+»

Черногоренко зазначає, що, по-перше, застосунок пройшов усі необхідні безпекові перевірки і має сертифікат комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). По-друге, «Резерв+» лише відображає інформацію з реєстру «Оберіг» і не зберігає її на власних серверах. Дані з ЦНАП та «Резерв+» потрапляють до єдиного місця – реєстру «Оберіг», доступ до якого є лише в уповноважених органів.

4. Електронна повістка прийде у «Резерв+»

Черногоренко зазначає: «Такого не буде, оскільки закони України про військо й мобілізацію не знають, що таке електронна повістка чи будь-яке подібне електронне сповіщення. Тобто вона не прописана в офіційних документах. Тому її і не може бути у «Резерв+»».

5. «Резерв+» відстежує геолокацію

У будь-якому смартфоні можна перевірити, які застосунки мають доступ до геоданих або їх запитують. Черногоренко наголошує, що ви особисто можете перевірити, що у «Резерв+» немає жодної потреби у геолокації.

Нагадаємо, що з 18 травня у застосунку «Резерв+» оновили персональні дані й оформили військово-облікові документи понад два мільйони українців. Оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Кількість людей, які оновлюють дані, «продовжує зростати щодня».

Додамо, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, «Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року.