Чоловіки, які оновили дані у «Резерв+» можуть отримати повістку на вулиці – Міноборони

Вручення повістки пов'язано з тим, що людина може перебувати у розшуку через порушення правил військового обліку

Майже 1,4 млн українців оновили свої дані через мобільний застосунок «Резерв+»

Оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+», означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці. Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемаратону.

За словами речника Міноборони, вручення повістки пов'язано з тим, що людина може перебувати у розшуку через порушення правил військового обліку і також може бути направлена на ВЛК.

Натомість українцям за кордоном, які оновили свої дані онлайн, треба особисто прийти до ТЦК, якщо вони мають статус «у розшуку» або порушили правила обліку. Наприклад, знялися з обліку в одному місці та не стали в іншому. Або юнакам, які виїхали за кордон до досягнення 17-річного віку і досі не стали на облік в ТЦК – це можна зробити тільки особисто, в Україні.

«Ми розуміємо, що невеликий відсоток українців, які перебувають зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, що не всі планують повертатися до України. Утім, я нагадаю: українці, які перебувають за кордоном, залишаються нашими громадянами і, відповідно, на них розповсюджується законодавство», – сказав Лазуткін.

Як повідомлялося, через мобільний застосунок «Резерв+» 1 371 000 українців оновили свої дані. Серед них – 190 тис. жінок.

Нагадаємо, що під час оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+» деякі військовозобов’язані отримали повідомлення про те, що вони мають статус «у розшуку». Міноборони запустило можливість надсилати запити до технічної підтримки щодо таких ситуацій, а для розв’язання проблеми необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування.

До слова, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.