Із 18 червня у додатку «Резерв+» почне діяти QR-код: що потрібно знати

За допомогою QR-коду посадові особи з ТЦК та Національної поліції зможуть перевірити інформацію з реєстру.

Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код

Від завтра, 18 червня, у додатку «Резерв+» буде генеруватися QR-код, який зчитуватиметься під час перевірки даних військовозобов'язаних. Про це йдеться у постанові № 559 Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 р.

Тестовий режим додатку «Резерв+» завершиться у середені червня і вже влітку у додатку з'явиться електронний військовий квиток – аналог паперового облікового документа зі штрих-кодом. Такий електронний військовий квиток можна буде пред'являти під час перевірки документів представниками ТЦК, поліції та прикордонної служби.

У постанові згадано про створення електронного військово-облікового документа. 18 червня він з’явиться в застосунку «Резерв+». Електронний документ матиме таку ж юридичну силу, як паперовий. Якщо у людини буде електронний документ, носити з собою паперовий не буде потреби.

Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код. За ним представники ТЦК та СП бачитимуть таку інформацію:

прізвище, ім’я, по батькові;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

окремий номер запису в реєстрі «Оберіг»;

відомості про результати ВЛК;

відомості про наявність відстрочки чи бронювання;

військове звання;

військово-облікова спеціальність;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

відомості про виконання військового обов’язку;

відомості про військовий облік;

відомості про звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;

дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко, до 18 червня дані у додатку «Резерв+» мали інформативний характер. Іншими словами, особа може зрозуміти, що про неї знає держава, ТЦК і у разі неточних даних швидко їх виправити.

Однак з 18 червня у додатку буде генеруватися QR-код, який зчитуватимуть під час перевірки.

«За допомогою QR-коду посадові особи з ТЦК та Національної поліції зможуть перевірити інформацію з реєстру. Код дозволить надати виписці з «Оберега» таку ж юридичну силу, як і військовому документу. Тобто приписному свідоцтву чи військовому квитку», – зазначила Чорногоренко.

У той же час, через застосунок «Резерв+» не надсилатимуться повістки. «Зараз не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена тільки особисто і під підпис, як і раніше», – зазначив омбудсмен Дмитро Лубинець.

Зазначимо, нові правила також передбачають, що повістка може бути надіслана рекомендованим листом на пошту.

Також у найближчих оновленнях додадуть функцію електронних напрявлень на військово-лікарську комісію. Тобто направлення на медогляд відправлятимуть в «Резерв+» із зазначенням дати, часу та місця. Таким чином, не буде потреби відвідувати ТЦК заради направлення.

Окрім того, очікується, що у «Резерв+» з'явиться функція онлайн-рекрутингу. З її допомогою можна буде переглядати актуальні вакансії в Силах оборони України та подати заявку.

До відома, у період з 11 по 14 червня у межах рекрутингової кампанії «Будь собою» Сили оборони отримали понад 2,4 тис. резюме від охочих служити в українській армії.