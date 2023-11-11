Працівники військкомату силою заштовхали чоловіка в бус: чим завершився інцидент

У ТЦК нагадали, що повістки вручають військовослужбовці, які переведенні з бойових бригад

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки запевнили, що працівників, які силоміць запхали чоловіка у бус, притягнуть до відповідальності. Про це поінформувала Служба звʼязків із громадськістю установи.

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«Стосовно вчорашнього випадку, де мережею інтернет поширювалась інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК. По даному факту проведено службову перевірку, за фактом визначені посадові особи, які будуть притягненні до відповідальності», – ідеться у заяві.

В обласному ТЦК нагадали, що до обов'язків залучаються військовослужбовці, які переведенні з бойових бригад за станом здоров’я як обмежено придатні.

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Нагадаємо, 10 листопада у мережі з'явилося відео, як у Львові працівники військкому силоміць затримують чоловіка та «пакують» його до мікроавтобуса.

Раніше на Львівщині вже виникав конфлікт між цивільним місцевим населенням та людьми у військовій формі.