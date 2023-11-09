У Житомирі невідомий побив працівника військкомату (відео)

Наразі чоловіка розшукують правоохоронці, оскільки відомо, що він виїхав за межі Житомира

У Житомирі невідомий напав на працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього військкомату) під час виконання ним службового завдання. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на речницю ГУ Нацполіції в Житомирській області Вікторію Дубовик.

За її словами, заява від працівника ТЦК надійшла до поліції ввечері 8 листопада.

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Заявник повідомив, що подія трапилася у Житомирі біля магазину, де військком разом із колегами перебували у службових справах. З його слів, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік.



Відкрито кримінальне провадження, попередньо за статтею Умисне легке тілесне ушкодження. Заявникові надали направлення для проходження судово-медичної експертизи.



Правоохоронці вже встановили особу нападника. Наразі чоловіка розшукують, оскільки відомо, що він виїхав за межі Житомира.

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Раніше повідомлялося, що у центрі столиці невідомі поранили ножем військового. Також на Одещині невідомі побили військового, який в результаті отриманих травм помер у лікарні.