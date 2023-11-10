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У Львові представники ТЦК силою скрутили чоловіка на вулиці: реакція військкомату (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Львові представники ТЦК силою скрутили чоловіка на вулиці: реакція військкомату (відео)
фото: скрін із відео

Люди, які стали очевидцями події, намагалися зупинити представників військкомату

Ввечері 9 листопада у соцмережах Львова почали ширитись відео із силовою мобілізацією. На одній із вулиць міста представники ТЦК буквально викрали чоловіка, силою його скрутивши та заштовхавши в автомобіль. Примусова мобілізація відбувалась на очах ошелешених свідків, які знімати подію на відео. Один із представників ТЦК намагався перешкодити фільмуванню.

На кадрах відео з примусовою мобілізацією видно, як декілька представників ТЦК силою скрутили чоловіка, який проходив вулицею. Його намагаються заштовхнути у жовтий бус, при цьому проїзд заблокований. Люди, які стали очевидцями події, намагаються зупинити представників військкомату, вони кричали, що ТЦК не має права так робити, й намагаються вирвати у них чоловіка. Люди кричать: «Що виробите!», «Ви не маєте права!», втім, все марно. 

Одна із жінок знімала подію на телефон. До неї підійшов представник ТЦК та намагається змусити її припинити зйомку. Жінка пояснює, що не має права знімати на блокпосту, але законним є знімання таких подій посеред вулиці. Жінка каже, що знімає викрадення чоловіка. Втім, чоловік з ТЦК забирає телефон у неї з рук. Далі можна побачити, що люди масово вигукують про порушення прав чоловіка, якого мобілізують силоміць, але врятувати його не вдається. 

Реакція ТЦК

У Львівському ТЦК вже відреагували на подію.

«Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни буде встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення!», – йдеться в повідомленні.

Зазначаєтсья, що командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися. З’ясовуються обставини даного випадку та призначена службова перевірка.

Нагадаємо, що на Львівщині вже виникав конфлікт між цивільним місцевим населенням та людьми у військовій формі.

Теги: військові військомат Львів

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