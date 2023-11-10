У Львові представники ТЦК силою скрутили чоловіка на вулиці: реакція військкомату (відео)

Люди, які стали очевидцями події, намагалися зупинити представників військкомату

Ввечері 9 листопада у соцмережах Львова почали ширитись відео із силовою мобілізацією. На одній із вулиць міста представники ТЦК буквально викрали чоловіка, силою його скрутивши та заштовхавши в автомобіль. Примусова мобілізація відбувалась на очах ошелешених свідків, які знімати подію на відео. Один із представників ТЦК намагався перешкодити фільмуванню.

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На кадрах відео з примусовою мобілізацією видно, як декілька представників ТЦК силою скрутили чоловіка, який проходив вулицею. Його намагаються заштовхнути у жовтий бус, при цьому проїзд заблокований. Люди, які стали очевидцями події, намагаються зупинити представників військкомату, вони кричали, що ТЦК не має права так робити, й намагаються вирвати у них чоловіка. Люди кричать: «Що виробите!», «Ви не маєте права!», втім, все марно.

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Одна із жінок знімала подію на телефон. До неї підійшов представник ТЦК та намагається змусити її припинити зйомку. Жінка пояснює, що не має права знімати на блокпосту, але законним є знімання таких подій посеред вулиці. Жінка каже, що знімає викрадення чоловіка. Втім, чоловік з ТЦК забирає телефон у неї з рук. Далі можна побачити, що люди масово вигукують про порушення прав чоловіка, якого мобілізують силоміць, але врятувати його не вдається.

Реакція ТЦК

У Львівському ТЦК вже відреагували на подію.

«Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни буде встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення!», – йдеться в повідомленні.

Зазначаєтсья, що командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися. З’ясовуються обставини даного випадку та призначена службова перевірка.

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Нагадаємо, що на Львівщині вже виникав конфлікт між цивільним місцевим населенням та людьми у військовій формі.