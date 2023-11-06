Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скандал на Хмельниччині: працівники ТЦК силоміць тягли чоловіка з лікарні до військкомату

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Скандал на Хмельниччині: працівники ТЦК силоміць тягли чоловіка з лікарні до військкомату
Представники поліції перебували на місці події, але не відреагували на ситуацію
фото: скріншот

Чоловік пояснював, що хоче пройти медичний огляд, а працівники ТЦК намагалися забрати його до військкомату

У Хмельницькій області працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату. Відео, що зображує конфлікт між працівниками ТЦК та СП і військовозобов'язаним, з'явилося в соцмережах. Його опублікував адвокат з Хмельниччини Віктор Бабчинський на сторінці у Facebook. 

На відео чути, як чоловік пояснює військкомам, що хоче пройти медичний огляд і отримати направлення на обстеження. Він запевняє, що не є ухилянтом, і обіцяє наступного ранку з'явитися у ТЦК. На це працівники ТЦК кажуть йому «бути мужиком», оточують його, викручують руки і намагаються затримати. 

«У людини стався гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні», – йдеться в дописі Віктора Бабчинського.

У ролику також видно двох представників поліції, які перебувають на місці події, але не реагують на ситуацію між військовозобов'язаним чоловіком та працівниками ТЦК.

Віктор Бабчинський розповів, що суперечка виникла, бо призовникам нібито забороняють проходити обстеження на ВЛК у лікарні селища Віньківці.

«Новопризначений воєнком забороняє проводити обстеження призовників на ВЛК у Віньковецькій лікарні, бо там занадто довго і занадто ретельно оглядають призовників на комісії ВЛК. Тому троє перевертнів ТЦКашників викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам'янця-Подільського або Хмельницького, де без належного огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби», – зазначив адвокат.

Нагадаємо, на Львівщині виник конфлікт між цивільним місцевим населенням та людьми у військовій формі.

Читайте також:

Теги: військомат адвокат мобілізація чоловік відео конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як показує практика, «правки Лозового» використовувались представниками минулих «олігархічних договорняків» для захисту від відповідальності
Нормативна закладка «правок Лозового». Які наслідки?
23 жовтня, 09:16
Бойовики ХАМАСу зайшли на територію Ізраїлю
Як ХАМАС прорвав кордон із Ізраїлем: з’явилися відео
7 жовтня, 15:40
Софія Ротару відвідала могилу чоловіка у Києві (фото)
Софія Ротару відвідала могилу чоловіка у Києві (фото)
23 жовтня, 15:51
Лукашенко передав запрошення Віктору Орбану через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто
Лукашенко запросив Орбана відвідати Білорусь. Реакція Угорщини
29 жовтня, 02:15
Російські окупанти мобілізують студентів денної форми навчання
Окупанти мобілізують студентів у Луганській області
21 жовтня, 01:10
Українська армія звільнила Кліщіївку в середині вересня
Мертва земля: десантники показали звільнену від окупантів Кліщіївку
22 жовтня, 15:19
Чоловік прорвався на територію аеропорту на своєму автомобілі й двічі вистрілив у повітря
У Німеччині закрито аеропорт через озброєного чоловіка
4 листопада, 23:39
Загальна мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення РФ
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
27 жовтня, 21:55
Оператори 3-го полку за допомогою БпЛА знищили ремонтну машину росіян і пошкодили танк Т-90 «Прорив»
Авдіївка: воїни ССО знищили російський танк «Прорив» (відео)
1 листопада, 08:33

Події в Україні

Скандал на Хмельниччині: працівники ТЦК силоміць тягли чоловіка з лікарні до військкомату
Скандал на Хмельниччині: працівники ТЦК силоміць тягли чоловіка з лікарні до військкомату
ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
Зеленський доручив готуватися до президентських виборів – Гончаренко
Зеленський доручив готуватися до президентських виборів – Гончаренко
Росія не вивела ракетоносії у Чорне море через шторм
Росія не вивела ракетоносії у Чорне море через шторм
На Закарпатті прикордонники затримали 16 чоловіків, які хотіли втекти з України
На Закарпатті прикордонники затримали 16 чоловіків, які хотіли втекти з України
Тендер на 20 млн грн: Міноборони пояснило високу вартість папок
Тендер на 20 млн грн: Міноборони пояснило високу вартість папок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Закрила свій салон та пішла на фронт з батьком та братом. Згадаймо бойову медикиню Наталію Депу
21K
Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених
15K
Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
15K
Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна
12K
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
7670
У нас відсутній вибір. Трагедія зі 128 бригадою має стати останньою

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 03:54
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Вчора, 04:47
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
4 листопада, 11:46

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту