Скандал на Хмельниччині: працівники ТЦК силоміць тягли чоловіка з лікарні до військкомату

Представники поліції перебували на місці події, але не відреагували на ситуацію

Чоловік пояснював, що хоче пройти медичний огляд, а працівники ТЦК намагалися забрати його до військкомату

У Хмельницькій області працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату. Відео, що зображує конфлікт між працівниками ТЦК та СП і військовозобов'язаним, з'явилося в соцмережах. Його опублікував адвокат з Хмельниччини Віктор Бабчинський на сторінці у Facebook.

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На відео чути, як чоловік пояснює військкомам, що хоче пройти медичний огляд і отримати направлення на обстеження. Він запевняє, що не є ухилянтом, і обіцяє наступного ранку з'явитися у ТЦК. На це працівники ТЦК кажуть йому «бути мужиком», оточують його, викручують руки і намагаються затримати.

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«У людини стався гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні», – йдеться в дописі Віктора Бабчинського.

У ролику також видно двох представників поліції, які перебувають на місці події, але не реагують на ситуацію між військовозобов'язаним чоловіком та працівниками ТЦК.

Віктор Бабчинський розповів, що суперечка виникла, бо призовникам нібито забороняють проходити обстеження на ВЛК у лікарні селища Віньківці.

«Новопризначений воєнком забороняє проводити обстеження призовників на ВЛК у Віньковецькій лікарні, бо там занадто довго і занадто ретельно оглядають призовників на комісії ВЛК. Тому троє перевертнів ТЦКашників викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам'янця-Подільського або Хмельницького, де без належного огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби», – зазначив адвокат.

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Нагадаємо, на Львівщині виник конфлікт між цивільним місцевим населенням та людьми у військовій формі.