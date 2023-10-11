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Скандал із працівниками військкомату у Львові: територіальний центр комплектування відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал із працівниками військкомату у Львові: територіальний центр комплектування відреагував
фото ілюстративне

Працівники обласного ТЦК розпочали службову перевірку

На Львівщині виник конфлікт між цивільним місцевим населенням та людьми у військовій формі. В Мережі припускають, що до ситуації причетні працівники місцевого територіального центру комплектування.  Проте в обласному ТЦК зробили заяву щодо інциденту.

«Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку», – заявили в пресслужбі Львівського територіального центру комплектування.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області затримали співробітницю районного військкомату, яка допомагала ухилятися від мобілізації за гроші. Правоохоронними органами затримано співробітницю одного з районних територіальних центрів комплектування. Вона отримала підозру в отриманні неправомірної вигоди за допомогу у вирішенні питань щодо ухилення від призову під час мобілізації.

Також повідомлялося, що Львівський обласний ТЦК звернувся на своїй сторінці у Facebook до всіх роботодавців з приводу певних обмежень щодо приймання на роботу військовозобов'язаних. Військкомат нагадав, що приймання на роботу призовників, військовозобов'язаних або ж резервістів здійснюється лише у разі його перебування на військовому обліку у районних ТЦК.

 

Теги: Львів конфлікт військові

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