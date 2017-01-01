Правозахисники вимагають надати медичну допомогу в’язням Кремля

У тексті звернення повідомляється, що в'язні Кремля потребують медичної допомоги

Українські правозахисники звернулися з відкритим листом до міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля з проханням поставити перед урядом Росії питання про необхідність організації доступу лікарів з міжнародних організацій до українців, яких утримують в Росії і Криму з політичних мотивів. Текст звернення оприлюднено на сайті



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Плакат на трибуні Верховної Ради України із зображенням українських політв'язнів у Росії

У тексті звернення повідомляється, що в'язні Кремля потребують медичної допомоги

Українські правозахисники звернулися з відкритим листом до міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля з проханням поставити перед урядом Росії питання про необхідність організації доступу лікарів з міжнародних організацій до українців, яких утримують в Росії і Криму з політичних мотивів.

Текст звернення оприлюднено на сайті «Центру громадянських свобод».

«На сьогодні близько 60 громадян України були позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого Криму. До більшості з них були застосовані тортури або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження, або покарання для вибивання помилкових визнань в діях, які вони не скоювали», - йдеться в повідомленні.

У тексті звернення повідомляється, що в'язні Кремля потребують медичної допомоги.

Стан здоров'я ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова погіршився. За словами його адвоката, через тривале переохолодження у Сенцова загострився ревматизм і почалися проблеми з серцем. Дмитро Штибліков після затримання схуд на 30 кг і доведений до дистрофії, Станіслав Клих втратив психічне здоров'я після пережитих тортур, Олександр Костенко через відсутність операції ризикує втратити зламану руку, Олександр Кольченко знаходився у лікарні з діагнозом «дефіцит ваги», Володимир Дудка фактично знаходиться на самолікуванні з виразкою шлунка.

Також, за повідомленням правозахисників, потребує медичної допомоги через втрату слуху і погіршення зору Арсен Джеппаров, Володимир Балух, у якого загострилися хвороби серця і нирок, 19-річний Павло Гриб, який по інвалідності має постійно приймати підтримуючі препарати.

Правозахисники нагадали про прийняту в 2012 році постанову уряду Росії N1466, якою були затверджені правила надання особам, яких тримають під вартою, медичної допомоги. У правилах передбачена можливість запрошення для проведення консультацій медиків-фахівців при неможливості надання медичної допомоги в установах кримінально-виконавчої системи.

Нещодавно мама українського політичного в’язня Олександра Кольченка, утримуваного у російській в’язниці у Челябінській області, повідомила, що стан її сина погіршується, він сильно схуднув.

26 листопада у Києві пройшла акція «Марне очікування» на підтримку політичного в’язня Олександра Кольченка, якого незаконно утримують в Росії. Учасники події чекали на Кольченка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту.

Акцію підтримали українці у Варшаві.

Нагадаємо, в серпні 2015 року суд в РФ назвав Олега Сенцова і Олександра Кольченка винними в створенні в Криму терористичної організації, в скоєнні двох терактів і підготовці ще одного, а також в спробі придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні зброї.

Сенцов був засуджений до 20 років колонії, Кольченко – до 10 років позбавлення волі.