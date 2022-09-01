Правозахисники Human Rights Watch оприлюднили звіт про фільтраційні табори РФ

Примусове переміщення цивільних осіб на територію противника заборонено міжнародним гуманітарним правом

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала злочини російської федерації, пов’язані з переміщенням до Росії цивільних українців з тимчасово захоплених територій. Про це йдеться у звіті організації.

«З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року російські та пов’язані з Росією посадові особи примусово переміщували українських цивільних осіб, у тому числі тих, хто тікав від бойових дій, на території України, окуповані Росією, або до російської федерації, що є серйозним порушенням законів війни», – зазначили в організації.

У Human Rights Watch додали, що російська влада та її маріонеткові представники на тимчасового захоплених територіях також піддали тисячі українських громадян процесу, який Росія називає «фільтрацією». Правозахисники опитали 117 людей, які змушені були пройти цей процес. Ті розповіли, що під час перевірки росіяни зазвичай збирали біометричні дані цивільних осіб, включаючи відбитки пальців та зображення обличчя спереду та збоку, проводили обшуки, вилучали особисті речі та телефони і запитували громадян України про їхні політичні погляди.

Чекати на допит інколи доводиться по кілька днів. При цьому українці стоять у черзі, частину біженців утримують в жахливих санітарних умовах.

«Українські цивільні особи фактично були інтерновані, і багато хто повідомляв, що їх тримали в жалюгідних умовах на періоди від кількох годин до майже місяця», – заявили в організації.

У звіті правозахисники задокументували примусове переміщення українських цивільних осіб із Маріуполя та Харківської області до Росії і тимчасово окупованих територій України.

«На відміну від комбатантів, які після захоплення утримуються як військовополонені та можуть бути переміщені на територію противника, примусове переміщення цивільних осіб заборонено міжнародним гуманітарним правом або законами війни та може переслідуватися як воєнний злочин і злочин проти людства», – наголосили в Human Rights Watch.

У звіті описуються різні види тиску, який застосовували російські військові та інші пов’язані з Росією офіційні особи, щоб змусити українців, які тікали від бойових дій, виїхати до РФ або так званої «Донецької народної республіки».

Крім того, правозахисники зафіксували випадки, коли примусово переміщених до Росії громадян України змушували підписувати документи, в яких стверджувалося, що вони нібито були свідками воєнних злочинів українських військових.

Нагадаємо, раніше дослідники Єльського університету оприлюднили звіт, у якому йшлося, що Росія, залучаючи бойовиків «ЛДНР», облаштувала на захоплених територіях в Україні 21 фільтраційний табір, які використовує для затримання, допиту та обробки українських військовополонених та цивільних осіб.

Також раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому рашистами Маріуполі черга на фільтрацію, щоб отримати перепустку на виїзд із міста, перевищує 1 300 осіб.