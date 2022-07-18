Рашисти посилили фільтраційні заходи в окупованому Маріуполі

Російські загарбники у Маріуполі проводять агресивну перевірку документів та фільтраційні заходи, тож без потреби мешканцям не варто виходити на вулицю. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в Telegram.

«В районі вул. Межова Лівобережного району окупанти проводять агресивну перевірку документів та фільтраційні заходи. Повідомте близьких за можливості оминати та без потреби не виходити на вулицю», – йдеться в повідомленні.