Рашисти посилили фільтраційні заходи в окупованому Маріуполі
Окупанти перевіряють документи на вулиці
Російські загарбники у Маріуполі проводять агресивну перевірку документів та фільтраційні заходи, тож без потреби мешканцям не варто виходити на вулицю. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в Telegram.
«В районі вул. Межова Лівобережного району окупанти проводять агресивну перевірку документів та фільтраційні заходи. Повідомте близьких за можливості оминати та без потреби не виходити на вулицю», – йдеться в повідомленні.
Андрющенко зазначив, що вчора було заарештовано в районі парку Гурова дівчину 22 років за синьо-жовті стрічкі в волоссі. Близькі та небайдужі маріупольці досі шукають її місцезнаходження.
Нагадаємо, що рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.
Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.
Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.
Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.