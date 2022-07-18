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    Події в Україні

    Рашисти посилили фільтраційні заходи в окупованому Маріуполі

    Рашисти посилили фільтраційні заходи в окупованому Маріуполі
    фото ілюстративне

    Окупанти перевіряють документи на вулиці

    Російські загарбники у Маріуполі проводять агресивну перевірку документів та фільтраційні заходи, тож без потреби мешканцям не варто виходити на вулицю. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в Telegram.

    «В районі вул. Межова Лівобережного району окупанти проводять агресивну перевірку документів та фільтраційні заходи. Повідомте близьких за можливості оминати та без потреби не виходити на вулицю», – йдеться в повідомленні.

    Андрющенко зазначив, що вчора було заарештовано в районі парку Гурова дівчину 22 років за синьо-жовті стрічкі в волоссі. Близькі та небайдужі маріупольці досі шукають її місцезнаходження.

    Нагадаємо, що рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти посилили фільтраційні заходи в окупованому Маріуполі