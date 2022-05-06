Президент нагородив Залужного орденом першого кавалера «Хреста бойових заслуг»

Усього таку відзнаку отримали п’ять військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових нагородами. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був відзначений нагородою перший кавалер «Хреста бойових заслуг». Про це повідомляє пресслужба президента.

Урочиста церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві. Зеленський зауважив, що сьогодні Україна відзначає День піхоти – свято хоробрих, рішучих людей, чия служба є фундаментом української армії.

Він зазначив, що цей день є особливим для нього особисто, оскільки його дід пройшов бої Другої світової війни саме піхотинцем.

«Я добре пам’ятаю його силу, міцне рукостискання, яке для мене, тоді ще маленького хлопчика, було незабутнім. Бо попри прострелену на війні руку він зберіг свою силу. Зберіг міцність піхотинця», – згадав Президент.

Відзнаку «Хрест бойових заслуг» отримали:

Залужний Валерій Федорович – головнокомандувач ЗСУ;

Калієвський Владислав Ігорович – заступник командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ»;

Мазуренко Дарія Андріївна – бойовий медик механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ»;

Мойсюк Євген Петрович – заступник Головнокомандувача ЗСУ;

Охріменко Олександр Петрович - командир 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід».

Першими «За мужність та відвагу» були нагороджені:

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила;

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;

93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр»;

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

«Глава держави також вручив ордени «Золота Зірка» шістьом Героям України та родині військового, який був удостоєний цього звання посмертно», - повідомляє пресслужба.