Кремль передумав проводити «парад» у Маріуполі: картинка для пропаганди не годиться

Російські війська майже вщент знищили Маріуполь

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що параду 9 травня в Маріуполі не буде. Він пояснив, що святкування «неможливе зі зрозумілих причин».

«Там, напевно, будуть росіяни, і чимало росіян буде 9 травня, але про якусь офіційну делегацію мені невідомо», – сказав Пєсков російським журналістам.

За його словами, організація святкових заходів у місті «цього року неможлива зі зрозумілих причин». «Час прийде і там буде широке святкування», – запевнив він.

Пєсков також повідомив, що він не в курсі того, чи збирається міноборони Росії провести парад 9 травня у Маріуполі.

Як відомо, російські окупанти так знищили Маріуполь під виглядом «визволення», що навіть за всіх зусиль пропагандистська картинка для росіян не складається.

Раніше стало відомо, що Росія готує «парад» у зруйнованому Маріуполі.

Днями у зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко. Основне завдання путінського чиновника – підготовка «урочистих заходів» 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення «свята» в окупованому Донецьку, в тому числі імітації «військового параду». Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань.

Тож Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром «урочистостей». З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуться сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.