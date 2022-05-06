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    Події в Україні

    Окупанти розміщають поранених у божевільні Ростовської області – Генштаб

    Окупанти розміщають поранених у божевільні Ростовської області – Генштаб
    фото з відкритих джерел

    У психлікарні перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника

    Ворог продовжує зазнавати втрат у розв'язаній РФ війні, багато вбитих та поранених . За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України останніх уже лікують на базі психлікарень.

    «Противник продовжує нести суттєві втрати у особовому складі та техніці. За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам російської федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника», – йдеться в повідомленні Генштабу.

    Також за повідомленням Генштабу,мза результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над п’ятьма населеними пунктами Харківської області. До слова, Генштаб оновив втрати російської армії.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти розміщають поранених у божевільні Ростовської області – Генштаб