РФ розглядає сценарій приєднання Херсонщини до окупованого Криму

РФ не виключає формування так званого кримського федерального округу

Російські окупанти розглядають різні варіанти щодо окупованих територій, зокрема, це створення так званого кримського федерального округу. Про це на брифінгу в Укрінформі повідомила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

«Різні сценарії, які ми бачимо на території Херсонської або інших новоокупованих територій. Спочатку вони розглядали сценарій проведення референдуму, зараз вони розглядають сценарій приєднання до Криму», – розповіла вона.

За словами Ташевої, відповідні обговорення помітні у публічних дискусіях на території півострова, в комунікаціях окупаційної адміністрації Криму. Є сюжети, які готують так звані кримські медіа, з «приставкою Крим 24 – Херсон, Запоріжжя», розповіла Ташева.

Тому, зазначила вона, цілком імовірно, що окупанти розглядають сценарій приєднання новоокупованих територій до Криму і формування так званого кримського федерального округу.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.

За даними розвідки міноборони Великої Британії, Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.