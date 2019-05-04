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    Суспільство

    Президент призначив нового члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення

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    Володимир Горковенко працював до новго призначення завідувачем відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України - Президент призначив нового члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення
    Володимир Горковенко працював до новго призначення завідувачем відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України

    Новим членом Нацради з питань телерадіомовлення став Володимир Горковенко

    Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

    Про це йдеться на сайті Адміністрації президента.

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    В указі президента зазначається, «призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення».

    Володимир Горковенко працював до новго призначення завідувачем відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України.

    Нагадаємо, Порошенко у суботу, 4 травня, звільнив голову Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка.

    Раніше Артеменко у листі повідомив, що подав у відставку з посади глави Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. За словами Артеменка, однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Термін уповноважень Артеменка повинен був закінчитися у липні 2019 року.

    Як раніше повідомлялося, президент Петро Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президентаЮрія Федорова. Федоров обіймав цю посаду майже п'ять років.

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