Президент призначив нового члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення
-
Розсилка
Новим членом Нацради з питань телерадіомовлення став Володимир Горковенко
Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Про це йдеться на сайті Адміністрації президента.
В указі президента зазначається, «призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення».
Володимир Горковенко працював до новго призначення завідувачем відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України.
Нагадаємо, Порошенко у суботу, 4 травня, звільнив голову Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка.
Раніше Артеменко у листі повідомив, що подав у відставку з посади глави Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. За словами Артеменка, однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Термін уповноважень Артеменка повинен був закінчитися у липні 2019 року.
Як раніше повідомлялося, президент Петро Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президентаЮрія Федорова. Федоров обіймав цю посаду майже п'ять років.