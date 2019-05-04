Президент призначив нового члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення



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Володимир Горковенко працював до новго призначення завідувачем відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України

Новим членом Нацради з питань телерадіомовлення став Володимир Горковенко

Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Про це йдеться на сайті Адміністрації президента.

В указі президента зазначається, «призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення».

Володимир Горковенко працював до новго призначення завідувачем відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України.

Нагадаємо, Порошенко у суботу, 4 травня, звільнив голову Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка.

Раніше Артеменко у листі повідомив, що подав у відставку з посади глави Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. За словами Артеменка, однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Термін уповноважень Артеменка повинен був закінчитися у липні 2019 року.

Як раніше повідомлялося, президент Петро Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президентаЮрія Федорова. Федоров обіймав цю посаду майже п'ять років.