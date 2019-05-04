  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МВФ готовий і надалі підтримувати Україну – Лагард

    • Розсилка
    Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард&nbsp; - МВФ готовий і надалі підтримувати Україну – Лагард
    Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард 

    Лагард подякувала Порошенку за тісну співпрацю і наголосила на необхідності зберегти прогрес, досягнутий у просуванні ключових реформ

    Україні ще багато потрібно буде зробити для перетворення на сучасну ринкову економіку, і Міжнародний валютний фонд готовий і надалі підтримувати нашу країну в цих зусиллях.

    Про це йдеться у заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком.

    Зазначається, що Лагард подякувала Порошенку за тісну співпрацю і наголосила на необхідності зберегти прогрес, досягнутий у просуванні ключових реформ, особливо для забезпечення незалежності центрального банку і підтримки стабільності банківської системи.

    «Ми також погодилися з тим, що багато потрібно буде зробити для завершення перетворення України на сучасну ринкову економіку, яка жорстко регулюється верховенством права і здатна залучити більше інвестицій, необхідних для досягнення більш високого і стійкого зростання. Фонд готовий і надалі підтримувати Україну в цих зусиллях», - зазначила голова МВФ.

    Раніше прес-служба президента Порошенка, посилаючись на цю телефонну розмову, повідомила, що МВФ стурбований судовими процесами щодо денаціоналізації «Приватбанку», що може поставити під загрозу фінансову стабільність України.

    Джерело: УНІАН

    Читайте також
    Петро Порошенко МВФ реформа економіка банки політика Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ