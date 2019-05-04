МВФ готовий і надалі підтримувати Україну – Лагард



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Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард

Лагард подякувала Порошенку за тісну співпрацю і наголосила на необхідності зберегти прогрес, досягнутий у просуванні ключових реформ

Україні ще багато потрібно буде зробити для перетворення на сучасну ринкову економіку, і Міжнародний валютний фонд готовий і надалі підтримувати нашу країну в цих зусиллях.

Про це йдеться у заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком.

Зазначається, що Лагард подякувала Порошенку за тісну співпрацю і наголосила на необхідності зберегти прогрес, досягнутий у просуванні ключових реформ, особливо для забезпечення незалежності центрального банку і підтримки стабільності банківської системи.

«Ми також погодилися з тим, що багато потрібно буде зробити для завершення перетворення України на сучасну ринкову економіку, яка жорстко регулюється верховенством права і здатна залучити більше інвестицій, необхідних для досягнення більш високого і стійкого зростання. Фонд готовий і надалі підтримувати Україну в цих зусиллях», - зазначила голова МВФ.

Раніше прес-служба президента Порошенка, посилаючись на цю телефонну розмову, повідомила, що МВФ стурбований судовими процесами щодо денаціоналізації «Приватбанку», що може поставити під загрозу фінансову стабільність України.

Джерело: УНІАН