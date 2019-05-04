Порошенко затвердив склад делегації України на засідання «Австралійської групи»



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Президент України Петро Порошенко Фото: Главком

«Австралійська група» - міжнародна організація, діяльність якої спрямована на мінімізацію ризику поширення хімічної і біологічної зброї

Чинний президент України Петро Порошенко утворив делегацію України на пленарне засідання міжнародного режиму експортного контролю «Австралійська група».

Про це йдеться в указі президента №181/2019.

«Утворити делегацію України на пленарне засідання міжнародного режиму експортного контролю «Австралійська група» (3-7 червня 2019 року, м.Париж, Французька Республіка)», - йдеться в документі.

До складу делегації увійшли:

Шамшур Олег Владиславович - надзвичайний і повноважний посол України у Французькій Республіці, глава делегації;

Касьянов Андрій Юрійович - радник відділу нових викликів і загроз - секретаріату Національного органу України з виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України, заступник глави делегації;

Самойлова Оксана Олександрівна - головний спеціаліст відділу забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Державної служби експортного контролю України;

Скіпальський Андрій Петрович - генеральний директор Директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Також указом доручено Міністерству закордонних справ України затвердити вказівки делегації України на пленарне засідання міжнародного режиму експортного контролю «Австралійська група».

А Кабінету Міністрів України – забезпечити в установленому порядку фінансування участі делегації в пленарному засіданні міжнародного режиму експортного контролю «Австралійська група».

Довідка: «Австралійська група» - міжнародна організація, діяльність якої спрямована на мінімізацію ризику поширення хімічної і біологічної зброї у результаті поставок різного роду матеріалів країнами-експортерами або країнами, через територію яких здійснюється перевалка цих матеріалів.

Нагадаємо, Порошенко також підписав указ «Про делегацію України для участі у слуханнях у справах України проти Російської Федерації щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів».