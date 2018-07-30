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    Суспільство

    Прикордонна служба вже отримала відбитки пальців 286 тисяч росіян

    • Розсилка
    Прикордонна служба вже отримала відбитки пальців 286 тисяч росіян

    Всього з 1 січня 2018 року біометрію пройшли 385 тисяч іноземців

    З першого січня 2018 року прикордонники почали знімати відбитки пальців в 157 пунктах пропуску у громадян 70 країн міграційного і терористичного ризику, враховуючи Росію, які перетинають кордон з Україною. На сьогодні біометрію пройшли 286 тис. росіян, повідомляє в інтерв'ю «Главкому» голова Держприкордонної служби Петро Цигикал.

    Всього за півроку біометрію пройшли 385 тисяч іноземців.

    «Ви пам’ятаєте, що відразу після оголошення цього рішення (проводити контроль за біометрією, - ред.), спільну комісію в зоні АТО покинули усі російські офіцери. А чому? Тому що російські розвідники не хочуть нам надавати відбитки своїх пальців, як це визначено рішенням РНБО. Їм же потім кудись їхати по світу, а якщо ми об’єднаємо наші бази з Європою, тоді відразу стане відомо, хто є хто серед них», - розповів Цигикал.

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    У Росії також тепер ускладнився процес ротації своїх військових у Придністров’ї, і росіяни припинили заміну контингенту в Придністров’ї територією України. За словами голови Держприкордонслужби, вони намагаються поодинці прориватися через Кишинів, але «у них це і там погано виходить».

    «До речі, минулого року ми затримали у пункті пропуску «Кучурган» російського полковника Валерія Гратова. Він їхав з українським паспортом, виданим у Полтаві. Але ми встановили, що цей паспорт не його і громадянин про Полтаву нічого не знає. А їхав він, аби обійняти якусь велику посаду в їхньому (Придністров’я, - «Главком») МГБ», - розповів Цигикал, уточнивши, що Гратов хотів скористатись документом іншої людини, але дуже схожою на нього.

    Детальніше читайте: Петро Цигикал: За незаконний перетин кордону у Росії дають шість років. У нас – штраф в кілька тисяч

    Нагадаємо, Цигикал пояснив, чому моряки скандального «Норда» не хочуть повертатись до Криму.

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