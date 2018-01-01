Українця затримали з 10 паспортами на кордоні з Росією

Затриманий громадянин мав при собі 10 паспортів та шість мобільних телефонів

Громадянин України намагався вивезти до Росії 10 паспортних документів. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ). [READ_MORE] «Під час проведення прикордонного контролю один із пасажирів, громадянин України, пред’явив охоронцям кордону чужий паспортний документ. У ході подальших



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Затриманий громадянин мав при собі 10 паспортів та шість мобільних телефонів

Громадянин України намагався вивезти до Росії 10 паспортних документів. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

«Під час проведення прикордонного контролю один із пасажирів, громадянин України, пред’явив охоронцям кордону чужий паспортний документ. У ході подальших перевірочних заходів в особистих речах чоловіка правоохоронці виявили справжній паспорт українця, а також ще близько десятка різних документів, виданих на інших осіб. Крім цього, громадянин мав при собі шість мобільних телефонів та два флеш-накопичувача», - зазначається в повідомленні.

Чоловіка затримали у пункті пропуску «Бачівськ», коли він їхав за маршрутом Одеса-Москва на рейсовому автобусі української реєстрації.

Наразі 58-річного чоловіка передано відповідним правоохоронним органам для прийняття правового рішення.