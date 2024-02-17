Приватбанк призупинив операції з картами: причина
Аналогічний «тайм-аут» триватиме в роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку
У ніч з 16 на 17 лютого Приватбанк проводитиме регламентні роботи процесингу, тому тимчасово будуть припинені операції з картами. Про це повідомляє пресслужба банку.
«Планові роботи необхідні, щоб збільшити можливості та безпеку операцій з картками», – йдеться в заяві.
Тому в ніч на 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, тимчасово будуть припинені операції з картками.
У банку повідомили, що аналогічний «тайм-аут» триватиме в роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
Зазвичай регламентні роботи відбуваються в нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.
«Але якщо в період проведення робіт ви плануєте оплати картками, радимо зробити це заздалегідь, або відкласти на кілька годин», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив плани проведення інспекційних перевірок банків на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. До переліку увійшло 27 банків з 63 наявних фінустанов.
Як повідомлялося, проведена Національним банком України у 2023 році оцінка стійкості банків виявила проблеми у п’яти банків, три з яких мають ризики повністю втратити капітал. Вони зможуть поповнити капітал або вжити інші заходи до квітня 2026 року.
Раніше повідомлялося, що Приватбанк навчатиме пенсіонерів «фінансової мудрості».
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